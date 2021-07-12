Gasp dehşetinin ardından binlerce kişiyi mağdur eden SAS Holding'in önünde eylem

''13 BİN 105 KİŞİ MAĞDUR OLDU''

Erkan Uzman ise, "Ben de pazarımı sattım, arabamı sattım, evimi sattım ve Haziran'ın 10'unda 500 bin lira para yatırdım. 5 gün sonra da bu olaylar oldu. Haziran'ın 10'unde ben 500 bin lira para yatırıyorum, Haziran'ın 15'inde böyle olaylar oldu.