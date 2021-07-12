12 Temmuz 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Gasp dehşetinin ardından binlerce kişiyi mağdur eden SAS Holding'in önünde eylem

Gasp dehşetinin ardından binlerce kişiyi mağdur eden SAS Holding'in önünde eylem

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 12.07.2021 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021
ABONE OL
Gasp dehşetinin ardından binlerce kişiyi mağdur eden SAS Holding'in önünde eylem

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde yer alan SAS Holding'in önünde bir araya gelen bir grup, paralarını alamadıklarını belirterek gösteri yaptı. SAS Holding önünde toplanan eylemciler, başından geçenleri bir bir anlattı.

SAS Holding önünde hemen hemen bir ay önce, şirket yöneticisi Sibel Koçan'ı kafasından vurulup öldürülerek, içinde 3 milyon 300 bin lira olan çantanın çalınmasının akabinde yine şirket yöneticilerinden olan eski eşi Süleyman Aydın da Ataşehir'de bulunan bir rezidansın 32'nci katındaki evinden atlayarak intihar etmişti.

Olayın akabinde holding ile alakalı saadet zinciri iddiaları öne sürüldü. Bugün ise yaklaşık 40 kişi holding binası önünde toplanarak eylem yaptı.

''VARIMI YOĞUMU BU ŞİRKETE YATIRDIM''

Eylem yapan grupta bulunan pazarcı Ahmet Zengin, "Bundan 1 sene önce 200 bin lira para yatırdım bu holdinge. 'Kazandırıyor, kazanıyoruz siz de gelin kazanın' diyorlardı. İşyerimi sattım, arabamı sattım. Ben pazarcıyım. Bir lira bir lira para toplayan bir adamım. Geldim varımı, yoğumu bu şirkete yatırdım" şeklinde konuştu.

''13 BİN 105 KİŞİ MAĞDUR OLDU''

Erkan Uzman ise, "Ben de pazarımı sattım, arabamı sattım, evimi sattım ve Haziran'ın 10'unda 500 bin lira para yatırdım. 5 gün sonra da bu olaylar oldu. Haziran'ın 10'unde ben 500 bin lira para yatırıyorum, Haziran'ın 15'inde böyle olaylar oldu.

13 bin 105 kişi mağdur oldu. Şu an bir muhatap yok. İzmir'e cenazeye gittik, insani olarak. Bize 'İstanbul'da açıklama yapacağız' denildi. Ama şu an kimseye ulaşılamıyor" ifadelerini kullandı.

ŞİRKET YÖNETİCİLERİNE TEPKİ!

Eylem yapan grup, şirket yöneticilerine de tepki gösterdi. Lüks otomobille çekilen görüntüleri ve yapılan yemek programlarını gösteren mağdurlar, bugün suç duyurusunda bulunacaklarını belirttiler.

Gasp dehşeti! Son durum ne? GASP DEHŞETİ! SON DURUM NE?
Ataşehir'de gasp dehşeti: Kadın çalışan öldü ATAŞEHİR'DE GASP DEHŞETİ: KADIN ÇALIŞAN ÖLDÜ
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA