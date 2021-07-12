Gasp dehşetinin ardından binlerce kişiyi mağdur eden SAS Holding'in önünde eylem
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde yer alan SAS Holding'in önünde bir araya gelen bir grup, paralarını alamadıklarını belirterek gösteri yaptı. SAS Holding önünde toplanan eylemciler, başından geçenleri bir bir anlattı.
SAS Holding önünde hemen hemen bir ay önce, şirket yöneticisi Sibel Koçan'ı kafasından vurulup öldürülerek, içinde 3 milyon 300 bin lira olan çantanın çalınmasının akabinde yine şirket yöneticilerinden olan eski eşi Süleyman Aydın da Ataşehir'de bulunan bir rezidansın 32'nci katındaki evinden atlayarak intihar etmişti.
Olayın akabinde holding ile alakalı saadet zinciri iddiaları öne sürüldü. Bugün ise yaklaşık 40 kişi holding binası önünde toplanarak eylem yaptı.
''VARIMI YOĞUMU BU ŞİRKETE YATIRDIM''
Eylem yapan grupta bulunan pazarcı Ahmet Zengin, "Bundan 1 sene önce 200 bin lira para yatırdım bu holdinge. 'Kazandırıyor, kazanıyoruz siz de gelin kazanın' diyorlardı. İşyerimi sattım, arabamı sattım. Ben pazarcıyım. Bir lira bir lira para toplayan bir adamım. Geldim varımı, yoğumu bu şirkete yatırdım" şeklinde konuştu.
''13 BİN 105 KİŞİ MAĞDUR OLDU''
Erkan Uzman ise, "Ben de pazarımı sattım, arabamı sattım, evimi sattım ve Haziran'ın 10'unda 500 bin lira para yatırdım. 5 gün sonra da bu olaylar oldu. Haziran'ın 10'unde ben 500 bin lira para yatırıyorum, Haziran'ın 15'inde böyle olaylar oldu.
13 bin 105 kişi mağdur oldu. Şu an bir muhatap yok. İzmir'e cenazeye gittik, insani olarak. Bize 'İstanbul'da açıklama yapacağız' denildi. Ama şu an kimseye ulaşılamıyor" ifadelerini kullandı.
ŞİRKET YÖNETİCİLERİNE TEPKİ!
Eylem yapan grup, şirket yöneticilerine de tepki gösterdi. Lüks otomobille çekilen görüntüleri ve yapılan yemek programlarını gösteren mağdurlar, bugün suç duyurusunda bulunacaklarını belirttiler.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İşte CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşinin kabarık sicili! Tavuk hırsızı çıktı
- Bekçi adayları heyecanla bekliyor! 2021 EGM PA Jandarma bekçi alımı başvuruları ne zaman? Güncel maaş tablosu!
- ÖSYM tarih verdi! DGS soruları ve cevapları yayınlandı mı? 2021 DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- POMEM yeni polis alımı ne zaman? 2021 EGM PA 28. Dönem POMEM başvuru tarihi açıklandı mı? Şartlar...
- Süreç sona eriyor! 2021 YÖKDİL/2 başvuru nasıl yapılır? Sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılacak? Sınav tarihi...
- Kurban Bayramı tatili 2021 kaç gün olacak? 15 Temmuz ile bayram tatili birleşecek mi? Tatil ne zaman başlıyor?
- Biletix F1 bilet fiyatları ne kadar, kaç TL? Formula 1 Türkiye biletleri ne zaman, saat kaçta satışa çıkacak?
- Zilhicce ayı ilk 10 günü faziletleri nedir? Zilhicce ayında hangi ibadetler yapılır? Zilhicce orucu ne zaman tutulur?
- Bugün toplantı var mı? 12 Temmuz Pazartesi Kabine Toplantısı olacak mı? Bakanlar Kurulu ne zaman, saat kaçta toplanacak?
- Başvuranın parası 45 dakika içinde yatıyor! 20.000 TL’ye kadar nakit avans! Talepler kolayca yapılıyor...
- Formula 1 en iyi nereden izlenir? İstanbul Park F1 Platinum, Gold, Silver, Açık Alan fiyatları ne kadar? Biletix...
- MEB 2021-2022 takvimi: Okullar ne zaman açılacak? Bu yıl okullar hangi tarihte açılır? Açıklama...