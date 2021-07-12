Türkiye en çok koronavirüs aşı yapılan ülkeler arasında!

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre Çin, 1 milyar 380 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken bu ülkeyi 377 milyon 352 bin ile Hindistan, 334 milyon 150 bin ile ABD, 114 milyon 460 bin ile Brezilya, 81 milyon 940 bin ile Almanya, 80 milyon 650 bin ile İngiltere, 60 milyon 260 bin ile Japonya, 59 milyon 120 bin ile Fransa, 58 milyon 285 bin ile Türkiye, 57 milyon 620 bin ile İtalya, 51 milyon 280 bin ile Endonezya, 50 milyon 700 bin ile Meksika, 47 milyon 570 bin ile Rusya, 46 milyon 610 bin ile İspanya, 42 milyon 510 bin ile Kanada, 31 milyon 540 bin ile Polonya, 24 milyon 620 bin ile Arjantin, 24 milyon 50 bin ile Şili, 20 milyon 330 bin ile Güney Kore ve 21 milyon 120 bin ile Kolombiya izledi.