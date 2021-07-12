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Küçükçekmece E-5 kenarındaki metruk bina yangını korkuttu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.07.2021
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Küçükçekmece E-5 kenarındaki metruk bina yangını korkuttu

İstanbul Küçükçekmece E-5 kenarındaki 6 katlı metruk binada, ustaların boru kestiği sırada yangın çıktı. Mahallede paniğe neden olan yangın, kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Küçükçekmece Cennet Mahallesi E-5 Yan yol kenarındaki 6 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yıkım kararı bulunan binanın boru söküm çalışması sırasında yangın çıktı. İşçiler yangının bulunduğu yerden kaçarken, alevler kısa sürede büyüdü. Yangından çıkan dumanlar paniğe neden olurken, işçiler ve etraftaki vatandaşların ihbarıyla itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Kimsenin yaralanmadığı yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.
Öte yandan, büyüyen alevler diğer çevrede bulunan vatandaşların panik yaşamasına sebep oldu.

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