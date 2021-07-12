Uzman isimden aşı olmayanlar için flaş öneri: Konser ve maçlara...

Prof. Dr. Balık, yaptığı açıklamada, Kovid-19'un birçok ülke ile birlikte Türkiye'de de tespit edilen, bulaşıcılığı yüksek Delta ve Delta Plus varyantlarının yayılımının engellenmesi ve salgınla mücadelede özellikle genç nüfusun aşılanmaya teşvik edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aşılanmanın artırılmasıyla ilgili tedbirlere yoğunlaşılması gerektiğinin altını çizen Balık, "Kovid-19'a karşı elimizde çok önemli bir aşı silahı var. Delta ve Delta Plus varyantları ülkemizde yayılmadan aşılamaların hızlı bir şekilde yapılması gerekiyor. Birçok ülkede aşının, salgının önüne geçilmesinde ne kadar işe yaradığı görüldü. Ülkemizde de çok net gözlemlerimiz var, aşılı olanlar arasında yoğun bakıma girme ve ölüm neredeyse hiç görülmüyor." ifadelerini kullandı.