Asıl engel zihinlerde! Ecem dünya arenasında göğsümüzü kabarttı!

''SPORCULARIMIZ ECEM'İ ÖRNEK ALDI''

Ecem'in antrenörü Türkiye Görme Engelliler Federasyonu Milli Takım Teknik Direktörü, Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şengül Demiral da 8 yıldır Ecem ile çalıştığını anlattı.

Sporcusunun olimpiyat hayalini desteklediğini anlatan Demiral, "Ecem grafiğiyle, proje disipliniyle ve model kimliğiyle Edirne judosundaki sporcularımıza abla oldu. Sporcularımız Ecem'i örnek aldı ve aralarında güzel bir sinerji oluştu. Trakya Üniversitesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü Ecem'in gönüllü sponsorları. Sürekli onu desteklediler ve her ihtiyaçta bize destek verdiler. Onlara çok teşekkür ederiz." dedi.

Demiral, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'ndan güzel sonuçlarla dönmek istediklerini kaydetti.

Görme Engelliler Spor Federasyonunun 4 kadın sporcuyla olimpiyatlara katılacağını anlatan Demiral, "46 kiloda Ecem Taşın Çavdar, 57 kiloda Zeynep Çelik, 63 kiloda Duygu Artar ve 70 kiloda Raziye Uluçam yarışacak. Hepsinin de ilginç bir yönü var. Hepsi de Edirne judosundan yetişmiş sporcularımız. İlerleyen süreçte kariyerlerinden dolayı şehir değiştirdiler ancak bizim için gurur kaynağıdır. Bu da bizi ayrıca mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.