Asıl engel zihinlerde! Ecem dünya arenasında göğsümüzü kabarttı!
Görme engelli milli judocu Ecem Taşın Çavdar, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda şampiyonluk elde ederek Türk judo tarihine adını yazdırmak istiyor. Çavdar duygularını ''Türkiye'yi temsil edeceğim. Bu tarif edilemeyecek güzel bir duygu ve heyecanlıyım'' sözleriyle dile getirdi.
Hazırlıklarına Edirne'de devam eden Ecem, 2016'da Rio Paralimpik Oyunları'na katıldığını hatırlatarak 2020 Tokyo'ya katılmaya hak kazandığını dile getirdi.
''TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEĞİM''
Avrupa ikinciliği ve üçüncülüğü, dünya üçüncülüğü ve beşinciliği, Türkiye Grand Prix şampiyonluğu kazandığını belirten 30 yaşındaki Ecem, şunları kaydetti:
"Tokyo Paralimpik Oyunları'na hazırlıklarımı sürdürüyorum. Küçük küçük adımlarla ilerliyorduk, en son artık büyük noktaya geldik. Bununla gurur duyuyorum Türkiye'yi temsil edeceğim. Bu tarif edilemeyecek güzel bir duygu ve heyecanlıyım. Herhangi bir yerden almıyorsunuz bu formayı. Devlet size hak ettiğiniz için veriyor. Sizin uluslararası arenada yarışmanız için verilen bir forma bu, gurur kaynağı. Heyecan demek yarışmak demek. En güzeli de bu formayla maça çıkıp ülkenizi temsil etmek demek, ilk üçe bayrağınızı çıkartmak demek tarif edilemeyecek kadar güzel bir anlam taşıyor."
ENGELLİLER EVE KAPANMAMALI
Ecem Taşın Çavdar, engellilerin eve kapanmaması gerektiğinin altını çizdi.
''ENGELLİLER İÇİN BİR ADIM ATMAK BAŞARMAK DEMEKTİR''
Judo sayesinde öz güven kazandığını ve eğitimini tamamladığını anlatan Ecem, şöyle devam etti:
"Üniversiteyi millilik bursumla okudum. Aslında engelliler için bir adım atmak başarmak demektir. Federasyonumuz, antrenörlerimiz yardımcı oluyorlar. Yapacağım demek kilit kırmaktır. Ben bu sayede maddi ve manevi olarak judodan her şeyi kazandım. Bir sürü dostlar edindim, birçok ülke gezdim, birçok kupa aldım, madalyalarım var. Bunun sayesinde devam ettiriyorum. Kilidi kırmak sadece bir adımla başlar. Engelliler evden çıksın. Herhangi bir spor yapmalarına da gerek yok hobi alanları olabilir. Kendi istedikleri, başarabilecekleri alanlar olabilir. Sadece adım atmaları yeterli. Lütfen çekinmesinler. Sadece kalbinize güvenin bu yeterli."
''SPORCULARIMIZ ECEM'İ ÖRNEK ALDI''
Ecem'in antrenörü Türkiye Görme Engelliler Federasyonu Milli Takım Teknik Direktörü, Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şengül Demiral da 8 yıldır Ecem ile çalıştığını anlattı.
Sporcusunun olimpiyat hayalini desteklediğini anlatan Demiral, "Ecem grafiğiyle, proje disipliniyle ve model kimliğiyle Edirne judosundaki sporcularımıza abla oldu. Sporcularımız Ecem'i örnek aldı ve aralarında güzel bir sinerji oluştu. Trakya Üniversitesi ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü Ecem'in gönüllü sponsorları. Sürekli onu desteklediler ve her ihtiyaçta bize destek verdiler. Onlara çok teşekkür ederiz." dedi.
Demiral, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'ndan güzel sonuçlarla dönmek istediklerini kaydetti.
Görme Engelliler Spor Federasyonunun 4 kadın sporcuyla olimpiyatlara katılacağını anlatan Demiral, "46 kiloda Ecem Taşın Çavdar, 57 kiloda Zeynep Çelik, 63 kiloda Duygu Artar ve 70 kiloda Raziye Uluçam yarışacak. Hepsinin de ilginç bir yönü var. Hepsi de Edirne judosundan yetişmiş sporcularımız. İlerleyen süreçte kariyerlerinden dolayı şehir değiştirdiler ancak bizim için gurur kaynağıdır. Bu da bizi ayrıca mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.
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