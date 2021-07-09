Fatura ödeme merkezinde akılalmaz dolandırıcılık! Yüzlerce vatandaş mağdur

''MİLLETİN PARASINI ALIP ORTADAN KAYBOLDULAR''

Vatandaşlara tahsilat makbuzu altında bir kağıt basıp verdiklerini söyleyen esnaf Hakan Kurt, "Buranın eski sahibi yasal bir şekilde fatura ödemesi alabiliyordu ve bunun bir teminatı vardı. Daha sonra burayı devretmek istedi ve internete ilan verdi. İlanda aylık şu kadar fatura alıyorum burayı devredeceğim, diye not yazmış. Daha sonra İstanbul'dan gelen bir kişi buranın karlı olduğunu görünce aldı. İnsanlar da yıllardır buraya ödeme yaptıkları için hiç şüphe duymamışlar. Kendilerine tahsilat makbuzu altında bir kağıt basıp veriyorlar. Bu kağıtta isim bile yok. İnsanlar fatura ödedik diye boş kağıda para verdiler. Daha sonra milletin parasını alıp topladılar ve şu anda da ortada yoklar. Şu an kapıya hiç gelmezse 50-60 kişi şikayet için geliyor. Bir ayda yapan sayıyı siz düşünün. Koca bir ilçenin fatura parasını toplayıp gittiler" dedi.