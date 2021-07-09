Uzman çavuşun takıntılı nişanlısının kurbanı olduğu cinayetin detayları ortaya çıktı!

"NEDEN SEKİZ EL ATEŞ ETTİ?"

İfadesinde Gizem E.'nin, psikolojisi bozuk biri olduğunu iddia eden Hacer Yıldırım, "Takıntılıydı, oğlumun hayatını da zehir etti. 20-30 yıllık evliler bile ayrılıyor, 'Sevmiyorum' dedikten sonra oğlumdan ayrılması gerekirdi. Kız sorunsuzca ayrılıp memleketine dönseydi oğlum ona orada da düzenini kurana kadar yardım ederdi. Zararını karşılayacak maddi gücü vardı. Eğer kavga sebebiyle oğlumu vurduysa bir el ateş etseydi. Neden sekiz el ateş etti, Öldürmesi mi gerekirdi? Onun gün yüzü görmesini istemiyorum. Oğlumun kanı yerde kalmasın. Türk adaletine güveniyorum" dedi.

"EVLENME PLANLARI VARDI"

Tutuklanan Gizem E.'nin Samsun'dan arkadaşı Gülçin Demirci, çiftin evlerinde mayıs ayında bir gece kaldığını belirttikten sonra şöyle devam etti:

"İlk başlarda Zeynel ve Gizem gayet iyilerdi. Samsun'dan çok mutlu şekilde ayrıldı. Evlenme planları olduğunu her ikisinin ağzından da duydum. Hatta Zeynel'in memleketi Gaziantep'te nikah kıymayı, sonra İstanbul'a dönüp yatta parti yapmayı bile planlıyorlardı. Yaklaşık bir ay önce araları Zeynel'in telefonundaki bazı şüpheli numaralardan ve arkadaşlarıyla olan sohbetlerinden dolayı bozuldu. Cinayetten bir ay önce Gizem bana, ilişkisine son verip, Samsun'a geri dönmek istediğini söyledi. Fakat, Zeynel onu dönmemesi için yalvararak ikna etti. Hatta Zeynel, Gizem'i inandırmak için tüm sosyal medya hesaplarını da kapattı. Gizem'in rahat etmesi için yeni bir ev tuttu."

"SOSYAL MEDYADAN TANIŞTILAR"

Gizem E.'nin Ş. Abla diye hitap ettiği arkadaşı yakın arkadaşı Ş.K. ise olayla ilgili şunları söyledi:

"Kasımda sosyal medyadan tanıştılar. Ben ilk başlarda Samsun'dan İstanbul'a' taşınmaması için çok uyardım fakat sonra Zeynel ile konuşup, Gizem'i sevdiğine ikna oldum. Gizem için 'Sevdiğim kadın' diyordu. Gelinlik baktığını, çocuk yapma planları olduğunu da biliyorum. Gizem'in, Zeynel'e güvensizliği vardı. Bu sebepten tartışmalar yaşıyorlardı.

''NE OLDUYSA OLDU, SORUMLUSU ZEYNELDİR''

Cinayetten bir hafta kadar önce Gizem bana 'Beni affet Ş. Abla, ne olduysa oldu. Sorumlusu Zeyneldir" diye bir mesaj attı. İntihar edeceğini düşündüm, defalarca arayıp ulaşamadım.