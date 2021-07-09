Uzman çavuşun takıntılı nişanlısının kurbanı olduğu cinayetin detayları ortaya çıktı!
İstanbul Kağıthane'de Gizem E.'nin, uzman çavuş nişanlısı Zeynel Yıldırım'ı beylik tabancasıyla vurarak öldürdüğü cinayetle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Uzman çavuşun annesi Hacer Yıldırım, oğlunun nişanlı olmadığını ''Aralarında nişanlılık gibi bir durum yoktu. Ciddi düşündüğü kimse olmadığını söylerdi. '' ifadeleriyle yalanladı.
Kağıthane'de, 5 Temmuz 2021 tarihinde, Sahil Güvenlik Komutanlığında görev alan 26 yaşındaki Topçu Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım, bir süredir beraber yaşadığı 30 yaşındaki nişanlısı Gizem E. tarafından beylik silahıyla vurularak yaşamına son verildi. Cinayetin ardından emniyet güçlerin tarafından gözaltına alınan Gizem E., çıkarıldığı mahkeme tarafından "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak hapishaneye konuldu. Uzman Çavuş Zeynel Yıldırım ise Gaziantep'te gerçekleştirilen törenin ardından toprağa verildi.
''OĞLUMUN PEŞİNİ BIRAKMADI''
Gizem E.'nin yakın arkadaşı Ş.K.'nin, "Evlilik planları yaptıklarını bana anlatmıştı. Olaydan bir hafta önce Zeynel'in onu darp ettiğini söylemişti. Darp izlerinin fotoğrafını bana atmıştı" şeklinde ifade verdiği öğrenildi. Öldürülen Yıldırım'ın annesi Asiye Hacer Yıldırım'ın ise ifadesinde "Oğlum nişanlı değildi, o kişiyle evlilik planları da yapmıyordu. Oğlumun peşini bırakmadı. Oğlum, benim istediğim kişiyle evlenecekti" dediği bilgisine ulaşıldı.
CİNAYETİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI!
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde ekiplerince gerçekleştirilen cinayet soruşturmasının detayları ortaya çıktı.
''İNTİHAR ETMEYİ DÜŞÜNDÜM SONRA YAPAMAYIP ONU VURDUM''
Gizem E., "Benimle evlilik planı vardı, beni aldattığını öğrenince önce intihar etmeyi düşündüm sonra yapamayıp onu vurdum" diye ifade verirken, Gaziantep'te yaşayan Zeynel Yıldırım'ın annesi Hacer Yıldırım, "Oğlum iktisat mezunu, askerdeyken komutanının tavsiyesi üzerine sınavlara girip denizci uzman çavuş oldu. Henüz iki yıllık askerdi. İstanbul'a gitmeden önce onu son gördüğümde benden helallik istedi. Daha 26 yaşındaydı, gün görmeden bu dünyadan göçtü.
''OĞLUMUN CİDDİ DÜŞÜNDÜĞÜ KİMSE YOKTU''
Aralarında nişanlılık gibi bir durum yoktu. Eğer evlenme, yuva kurma planları olsaydı oğlum bana kesinlikle söylerdi. Ben zaten oğluma hep sorardım 'Hayatında biri var mı?' diye. O da bana ciddi düşündüğü kimse olmadığını söylerdi. Benim seçeceğim bir kızla evlenmek istediğini söylerdi. Gaziantep'te benim ona bulduğum bir kız ile görüşüyordu. Yakın zamanda sözlenme planları vardı. Gizem E. ile beraber yaşadıklarını da bilmiyorduk. Darp iddiaları da doğru değil, karıncayı bile incitmezdi. Etrafındaki herkes onu bu şekilde bilirdi. Kendi kız kardeşine bir kez bile el kaldırmadı" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.
"NEDEN SEKİZ EL ATEŞ ETTİ?"
İfadesinde Gizem E.'nin, psikolojisi bozuk biri olduğunu iddia eden Hacer Yıldırım, "Takıntılıydı, oğlumun hayatını da zehir etti. 20-30 yıllık evliler bile ayrılıyor, 'Sevmiyorum' dedikten sonra oğlumdan ayrılması gerekirdi. Kız sorunsuzca ayrılıp memleketine dönseydi oğlum ona orada da düzenini kurana kadar yardım ederdi. Zararını karşılayacak maddi gücü vardı. Eğer kavga sebebiyle oğlumu vurduysa bir el ateş etseydi. Neden sekiz el ateş etti, Öldürmesi mi gerekirdi? Onun gün yüzü görmesini istemiyorum. Oğlumun kanı yerde kalmasın. Türk adaletine güveniyorum" dedi.
"EVLENME PLANLARI VARDI"
Tutuklanan Gizem E.'nin Samsun'dan arkadaşı Gülçin Demirci, çiftin evlerinde mayıs ayında bir gece kaldığını belirttikten sonra şöyle devam etti:
"İlk başlarda Zeynel ve Gizem gayet iyilerdi. Samsun'dan çok mutlu şekilde ayrıldı. Evlenme planları olduğunu her ikisinin ağzından da duydum. Hatta Zeynel'in memleketi Gaziantep'te nikah kıymayı, sonra İstanbul'a dönüp yatta parti yapmayı bile planlıyorlardı. Yaklaşık bir ay önce araları Zeynel'in telefonundaki bazı şüpheli numaralardan ve arkadaşlarıyla olan sohbetlerinden dolayı bozuldu. Cinayetten bir ay önce Gizem bana, ilişkisine son verip, Samsun'a geri dönmek istediğini söyledi. Fakat, Zeynel onu dönmemesi için yalvararak ikna etti. Hatta Zeynel, Gizem'i inandırmak için tüm sosyal medya hesaplarını da kapattı. Gizem'in rahat etmesi için yeni bir ev tuttu."
"SOSYAL MEDYADAN TANIŞTILAR"
Gizem E.'nin Ş. Abla diye hitap ettiği arkadaşı yakın arkadaşı Ş.K. ise olayla ilgili şunları söyledi:
"Kasımda sosyal medyadan tanıştılar. Ben ilk başlarda Samsun'dan İstanbul'a' taşınmaması için çok uyardım fakat sonra Zeynel ile konuşup, Gizem'i sevdiğine ikna oldum. Gizem için 'Sevdiğim kadın' diyordu. Gelinlik baktığını, çocuk yapma planları olduğunu da biliyorum. Gizem'in, Zeynel'e güvensizliği vardı. Bu sebepten tartışmalar yaşıyorlardı.
''NE OLDUYSA OLDU, SORUMLUSU ZEYNELDİR''
Cinayetten bir hafta kadar önce Gizem bana 'Beni affet Ş. Abla, ne olduysa oldu. Sorumlusu Zeyneldir" diye bir mesaj attı. İntihar edeceğini düşündüm, defalarca arayıp ulaşamadım.
''AĞZINDAN KÖPÜK GELENE KADAR BOĞAZINI SIKTI''
Bu olayın devamında da Gizem bana Zeynel'in onu darp ettiğini, ağzından köpük gelene kadar boğazını sıktığını söyledi ve boynundaki morlukların fotoğrafını da attı. Bu olay üzerine Gizem'e her şeyi bırakıp, dönmesini söyledim fakat bana Zeynel'in barışmak için yeniden yalvardığını, bir ömür ondan vazgeçmeyeceğini ve onu çok sevdiğini söyledi. Bunun üzerine Gizem'e çok kızdım. Sonrasında aramak için elim telefona gitti fakat arayamadım. Zaten sonra cinayet haberi geldi."
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