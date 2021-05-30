Son dakika: Milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı'ya Ankara'da coşkulu karşılama

Azerbaycan'da düzenlenen organizasyonda kardeş ülkede olduklarını hep hissettiklerini dile getiren Çelen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Seyircisiz olsa da Azerbaycanlı kardeşlerimize teşekkür etmek istiyorum. Oradaki görevliler, gönüller, her Türkiye anonsunda destek oldu. Bu bir birlikteliğin zaferi. Herkesin bunda payı var. Ayşe Begüm 3 yaşında spora başladı ve bu noktaya gelene kadar her gün salona gidip çok yoğun çalıştı. Burada başta ailesi olmak üzere herkesin çok büyük emeği var. Son yıllarda dünya cimnastiğinde en büyük yükselişi başardık. Bu bir ekip başarısı.Yönetim kurulumuzu, teknik kurullarımızı, antrenörlerimizi, hakemlerimizi ve kulüplerimizi yürekten kutluyorum. Birlikte kazanılacak daha çok başarı olduğuna inanıyorum. Arayıp kutlayan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve bizlere desteğini hissettiren herkese yürekten teşekkürlerimizi arz ediyorum."

