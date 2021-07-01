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Haberler Galeri Bakan Varank milli sporcu Ocakoğlu ile bilek güreşi yaptı

Bakan Varank milli sporcu Ocakoğlu ile bilek güreşi yaptı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önerisi üzerine Şanlıurfa'da milli sporcu Abdulsamet Ocakoğlu ile bilek güreşi yaptı. Maçı değerlendiren Bakan Varank, "Milli sporcumuzu Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy'a yollayalım, bence o yener" diye konuştu.

Giriş Tarihi: 01.07.2021 12:25 Güncelleme Tarihi: 01.07.2021 12:26
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Bakan Varank Milli sporcu Ocakoğlu ile bilek güreşi yaptı
Bakan Varank Milli sporcu Ocakoğlu ile bilek güreşi yaptı

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölgesi Turizm Tanıtım ve Markalaşma Projesi'ni global kimliğe dönüştürülmesi ve Türkiye'nin ilk bölgesel turizm destinasyonunun oluşturulması için hazırlanan 'Mezopotamya' markasının tanıtım programına katılmak üzere Şanlıurfa'ya giden Bakan Mustafa Varank, Büyükşehir Belediyesi Kitap Otağı'nda, AK Parti Gençlik Kolları'nca düzenlenen 'Gençlik Buluşması'na katıldı.

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Bakan Varank Milli sporcu Ocakoğlu ile bilek güreşi yaptı
Bakan Varank Milli sporcu Ocakoğlu ile bilek güreşi yaptı

Bakan Varank, burada Türkiye ve Avrupa dereceleri bulunan milli sporcu Abdulsamet Ocakoğlu ile bilek güreşi yaptı. Hakem Şehmus Gültekin'in komutu ile başlayan müsabakada, Varank ile genç sporcu arasındaki diyaloglar öne çıktı.

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Bakan Varank Milli sporcu Ocakoğlu ile bilek güreşi yaptı
Bakan Varank Milli sporcu Ocakoğlu ile bilek güreşi yaptı

Milli sporcunun, maçın en heyecanlı anında Bakan Varank'a "Urfa'ya yatırım yapacak mısınız?" sorusunu yöneltmesi salondakileri güldürdü.

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Bakan Varank Milli sporcu Ocakoğlu ile bilek güreşi yaptı
Bakan Varank Milli sporcu Ocakoğlu ile bilek güreşi yaptı

Varank ise Ocakoğlu'nun sorusunu "Yeneceksen ona göre, yenmeyeceksen ona göre" diye yanıtladı. Müsabakayı, milli sporcu kazandı.

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Bakan Varank Milli sporcu Ocakoğlu ile bilek güreşi yaptı
Bakan Varank Milli sporcu Ocakoğlu ile bilek güreşi yaptı

Maçı değerlendiren Bakan Varank, "Milli sporcumuzu Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy'a yollayalım, bence o yener" diye konuştu.