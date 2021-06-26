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Son dakika: Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan altın madalya kazandı

Son dakika spor haberi: Katar'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda paralel bar finalinde Ferhat Arıcan 15.566 puanla altın madalya kazandı.

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Giriş Tarihi: 26.06.2021 Güncelleme Tarihi: 26.06.2021
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Son dakika: Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan altın madalya kazandı

SON DAKİKA: Katar'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda paralel bar finalinde Ferhat Arıcan 15.566 puanla altın madalya kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda paralel bar finalinde Ferhat Arıcan, 15.566 puanla 1'inci oldu.

Paralel bar finalinde diğer milli cimnastikçi Ahmet Önder ise 13.833 puanla 8'inci sırada yer aldı.

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