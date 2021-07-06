Azmi önyargıyı yendi! Genç sporcu Merve Akpınar Türkiye'nin gündemine oturdu
Şanlıurfa'da yaşayan 13 yaşındaki Merve Akpınar'ın azmi Türkiye'nin gündemine oturdu. Yaşadığı zorlukları gözyaşları ile anlatan Merve Akpınar, "Köyümdeki kız çocuklarının kaderini değiştireceğim" ifadelerini kullandı. Merve Akpınar'ın görüntüleri sosyal medyada viral oldu.
Toprak sahaya çizdikleri çizgilerle öğretmenleri Bayram Kaplan öncülüğünde hentbol oynayan Şanlıurfa Konuklu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi 13 yaşındaki Merve Akpınar, Hentbol Federasyonu'nun davetlisi olarak Ankara'ya geldi. Yaşadığı zorlukları gözyaşları ile anlatar Merve Akpınar, açıklamalarda bulundu.
Hentbola başlamak için çok çalıştığını belirten Merve Akpınar, "Ben 5'inci sınıfta başlamak istedim ama diğerlerine göre daha güçsüzdüm, yetersizdim. O zamanlarda bir arkadaşımı çok kıskanıyordum, 'o yapıyorsa ben niye yapamayayım' diye düşünüyordum. 6'ncı sınıfta hırslandım ve çabalayarak bu yere kadar geldim. Bayram hoca da beni seçti, çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
"SEN KIZSIN ŞORT GİYEMEZSİN, ERKEKLERİN YANINDA OYNAYAMAZSIN DİYEREK BENİ DIŞLADILAR"
Spora ilk başladığında çevresindeki kişiler tarafından yadırgandığını dile getiren 13 yaşındaki sporcu sözlerini şöyle sürdürdü:
"İlk başladığımda sen kızsın, şort giyemezsin, erkeklerin yanında oynayamazsın diyerek beni dışladılar. Sonra ben de 'hayır ben neden oynamayayım' dedim. O zaman kendime bir söz verdim. 'Köyümdeki kız çocuklarının kaderini değiştireceğim' diye. Hem kendim çalışacağım, hem kendi mesleğimi yapacağım hem de spora devam edeceğim ki onların o ön yargılarını yıkayım. Ondan hep spora devam ettim, hiç bırakmayı da düşünmüyorum."
"MAÇLARA GİDERKEN KİTAP OKUYORUM"
Merve Akpınar, turnuvalara giderken kitap okuduğunu en son okuduğu kitabın da Anna Karanina olduğunu belirterek, "Kitap okumayı daha çok seviyorum. Kitap okurken zaman daha çabuk geçiyor bana. Bir de otobüsle filan geliyoruz, insanın midesi bulanıyor. Ondan ben hep kitap okumayı istiyorum. Okuyunca da zaten zevk alıyorum. Oraya gidene kadar da zaten kitap elimde olduğu için hiç sıkılmıyorum" şeklinde konuştu.
"TEPKİ GÖSTERENLER SEN ÇOK İYİ OLMUŞSUN DİYORLAR"
Köyde kendisine tepki gösterenlerin artık olumlu yorumlar yaptığını dile getiren Merve, "Hepsi sen çok iyi olmuşsun diyor. Benim başarımı görüp kendi çocuklarını da yönlendirmek istediler ama başaramadılar. Bak elalemin kızı gidiyor geziyor, sen burada boş boş dolaşıyorsun, o senden daha başarılı olacak diyorlar" dedi.
"BURADAKİ SAHA ÇOK İYİ, ORADA KIZGIN GÜNEŞ BİZİ YAKIYORDU"
Toprak sahadan sonra bir hentbol salonunda antrenman yapmanın keyfini yaşayan Merve Akpınar, "Buradaki saha çok iyi. Orada toprak ayağımıza giriyordu. Ter şelale gibi üstümüzden akıyordu. Burada mesela Şanlıurfa'ya göre hiç terlemiyoruz. Biz şu içlikleri orada hayatta giyemezdik. Burası gölge orada ise kızgın güneş bizi yakıyordu. Burası hiç öyle değil, serin güzel. Burası tahtadan, ahşaptan filan yapılma. Orası kumdandı. Hayır hiç yıldırmadı. Buraya gelebilmek için oraya katlanmam lazımdı. Ben de katlandım" ifadelerini kullandı.
"İNŞALLAH AİLEME, KENDİME, ÜLKEME LAYIK BİR SPORCU OLURUM"
Merve, hedefleri ve hayallerinden bahsederek, sözlerini şöyle tamamladı:
"Buradan ağabeyime ve babama da teşekkür ediyorum, onlar bana çok destek verdi. İnşallah onların desteğini boşa çıkarmam. Onlara, kendime, ülkeme layık bir sporcu olurum. Benim hayalim 3 şey. Birincisi beyin cerrahi olmak, ikincisi güzel bir sporcu olmak, üçüncüsü ise polis olmak."
Sosyal medyada gündem olan Merve Akpınar'a Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan da destek geldi.
Fenerbahçe, "Sen tüm Türkiye'deki kız çocuklarının umudusun. Senin ve cesaret verdiğin tüm kız çocuklarının yanındayız!" paylaşımında bulundu.
Galatasaray, "Yaşamın büyülü yanının umut olduğunu bizlere yeniden hatırlattın, kız çocuklarına cesaret verdin Merve. Sen ve tüm kız çocuklarının cesareti, azmi, gücü ve inancıyla spor daha da güzelleşiyor. İyi ki varsın Merve Akpınar" açıklamasında bulundu.
Beşiktaş ise, "Cesaretin ve azminle tüm kız çocuklarına umut oldun. Alkışlama işaretiAlkışlama işaretiAlkışlama işareti
Yanındayız Merve Akpınar." dedi.
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