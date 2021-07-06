Azmi önyargıyı yendi! Genç sporcu Merve Akpınar Türkiye'nin gündemine oturdu

"MAÇLARA GİDERKEN KİTAP OKUYORUM"

Merve Akpınar, turnuvalara giderken kitap okuduğunu en son okuduğu kitabın da Anna Karanina olduğunu belirterek, "Kitap okumayı daha çok seviyorum. Kitap okurken zaman daha çabuk geçiyor bana. Bir de otobüsle filan geliyoruz, insanın midesi bulanıyor. Ondan ben hep kitap okumayı istiyorum. Okuyunca da zaten zevk alıyorum. Oraya gidene kadar da zaten kitap elimde olduğu için hiç sıkılmıyorum" şeklinde konuştu.

"TEPKİ GÖSTERENLER SEN ÇOK İYİ OLMUŞSUN DİYORLAR"

Köyde kendisine tepki gösterenlerin artık olumlu yorumlar yaptığını dile getiren Merve, "Hepsi sen çok iyi olmuşsun diyor. Benim başarımı görüp kendi çocuklarını da yönlendirmek istediler ama başaramadılar. Bak elalemin kızı gidiyor geziyor, sen burada boş boş dolaşıyorsun, o senden daha başarılı olacak diyorlar" dedi.