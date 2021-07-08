Hatay'da muayenehaneyi paylaşamayan doktorlar soluğu karakolda aldı

''KARNIMA TEKME ATTI, TİŞÖRTÜMÜ YIRTTI''

Bugün ameliyat günü olduğu için kameralara konuşamayan KBB uzmanı Dr. Emrah Kara ise poliklinikte oda kavgasından dolayı çıkan bir münakaşa olduğunu ifade ederek, "Sabah geldiğimde 1 numaralı odada benim ismimin yazılı olduğunu gördüm. İçeri girdim hastalarımı muayene etmeye başladım. Odaya Nalan Alev Alp geldi ve içeriye daldı, herkes kendi odasında çalışacak diye bağırarak, çık dışarı dedi. Bir şey söylemedim, hastanın pansumanını bitirdim. Sekreteri çağırdım, kendi odası mı diye sordum. 'Evet hocam, ben yanlışlık yapmışım', tamam dedim. Hasta pansumanı sonrasında bu yaptığın yanlış, bu şekilde hastaların önünde yanlış olduğunu söyledim. O da çık dışarı diyerek beni rencide etti. Hastaların ve kapı açıkken bana bağırdı, üzerime geldi, bana saldırdı, ben de ellerini tutmaya çalıştım, ayaklarıyla tekmelemeye devam etti. Kendimi koruma amacıyla sedyenin üzerine oturtturdum, ellerini tutmaya çalıştım. Eliyle, ayağıyla karnıma tekme attı, tişörtümü yırttı. Daha sonra arkadaşlar geldiler, ben onlara teslim ettim çıktım. Boynundaki izlerden haberim yok kendisi hakkında suç duyurusunda bulundum" şeklinde konuştu.