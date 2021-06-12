12 Haziran 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri İsmail Küçükkaya’nın şiddet uyguladığı eski eşi Eda Demirci: “Herkes gerçek yüzünü görecek!”

İsmail Küçükkaya’nın şiddet uyguladığı eski eşi Eda Demirci: “Herkes gerçek yüzünü görecek!”

sunucusu ’nın evliliği süresince şiddet uyguladığı eski eşi , dün görülen duruşa sonrası açıklamalarda bulundu. Kendisine sırt çeviren kadın derneklerine tepki gösteren Demirci, "Kadın derneklerinden destek görmedim, şiddete karşı mücadelemde yalnız bırakıldım. Herkes, İsmail Küçükkaya’nın ve sözde kadın hakları savunucularının gerçek yüzünü görecek!" dedi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 12.06.2021 Güncelleme Tarihi: 12.06.2021
ABONE OL
İsmail Küçükkaya’nın şiddet uyguladığı eski eşi Eda Demirci: “Herkes gerçek yüzünü görecek!”

FOX sunucusu ile evlenen öğretmen , 2018 yılında şiddete uğradığını iddia ederek boşanma davası açtı. Demirci, bu süreçte eşinin uyguladığı şiddet yüzünden büyük üzüntü yaşayıp kansere yakalandığını belirtti.

DURUŞMA SONRASI KONUŞTU

Küçükkaya, yaptığı açıklamalarla manevi şahsiyetini ve kişilik haklarını zedelediği gerekçesiyle eski eşine tazminat davası açınca Demirci de ona karşı dava açtı.

"MİLYONLAR GERÇEK YÜZÜNÜ GÖRECEK"

Dün Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşma çıkışı açıklama yaptı. Kadın dernekleri tarafından yalnız bırakıldığını söyleyen Demirci şunları söyledi:

"Eda Demirci yalnız değildir paylaşımları yapıldı ama yalnız bırakıldım. Kadın dernekleri İsmail Küçükkaya'nın ismini duyunca olayı uzaktan izlemeyi tercih etti. Ama ben pes etmeyeceğim. Milyonlar, İsmail Küçükkaya'nın ve kadın hakları savunucusu gibi görünen kişilerin gerçek yüzünü görecek!"

İsmail Küçükkaya Eda Demirci davasında flaş gelişme: Gizlilik ihlali İSMAİL KÜÇÜKKAYA EDA DEMİRCİ DAVASINDA FLAŞ GELİŞME: GİZLİLİK İHLALİ
Dayakçı İsmail Küçükkaya davasında flaş gelişme DAYAKÇI İSMAİL KÜÇÜKKAYA DAVASINDA FLAŞ GELİŞME
İsmail Küçükkaya ‘sansür makinesi’ gibi çalışıyor! İSMAİL KÜÇÜKKAYA 'SANSÜR MAKİNESİ' GİBİ ÇALIŞIYOR!
Küçükkaya'nın 'kadın hakları' konuşmasına tepki KÜÇÜKKAYA'NIN 'KADIN HAKLARI' KONUŞMASINA TEPKİ
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA