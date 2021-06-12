İsmail Küçükkaya’nın şiddet uyguladığı eski eşi Eda Demirci: “Herkes gerçek yüzünü görecek!”
FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya’nın evliliği süresince şiddet uyguladığı eski eşi Eda Demirci, dün görülen duruşa sonrası açıklamalarda bulundu. Kendisine sırt çeviren kadın derneklerine tepki gösteren Demirci, "Kadın derneklerinden destek görmedim, şiddete karşı mücadelemde yalnız bırakıldım. Herkes, İsmail Küçükkaya’nın ve sözde kadın hakları savunucularının gerçek yüzünü görecek!" dedi.
FOX sunucusu İsmail Küçükkaya ile evlenen öğretmen Eda Demirci, 2018 yılında şiddete uğradığını iddia ederek boşanma davası açtı. Demirci, bu süreçte eşinin uyguladığı şiddet yüzünden büyük üzüntü yaşayıp kansere yakalandığını belirtti.
DURUŞMA SONRASI KONUŞTU
Küçükkaya, yaptığı açıklamalarla manevi şahsiyetini ve kişilik haklarını zedelediği gerekçesiyle eski eşine tazminat davası açınca Demirci de ona karşı dava açtı.
"MİLYONLAR GERÇEK YÜZÜNÜ GÖRECEK"
Dün Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşma çıkışı açıklama yaptı. Kadın dernekleri tarafından yalnız bırakıldığını söyleyen Demirci şunları söyledi:
"Eda Demirci yalnız değildir paylaşımları yapıldı ama yalnız bırakıldım. Kadın dernekleri İsmail Küçükkaya'nın ismini duyunca olayı uzaktan izlemeyi tercih etti. Ama ben pes etmeyeceğim. Milyonlar, İsmail Küçükkaya'nın ve kadın hakları savunucusu gibi görünen kişilerin gerçek yüzünü görecek!"
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