İstanbul'da şiddet uygulayan kocasını öldüren kadına 15 yıl hapis

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Binnaz Kırış ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşma salonunda söz hakkı verilen sanık Binnaz Kırış, "Ben evlilik hayatım boyunca dayağa, şiddete maruz kaldım. Çocuklarımın gözünün önünde sürekli bana şiddet uyguladı. Eziyet etti. Beni ailemle, çocuklarımla tehdit etti. Defalarca beni aldattı. Ses çıkardığımda da yine dayak yiyen ben oldum. Keşke bunlar yaşanmasaydı, pişmanım. Ben onu asla öldürmek istemedim, bir anlık oldu" dedi.