14 Haziran 2021, Pazartesi
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İstanbul'da şiddet uygulayan kocasını öldüren kadına 15 yıl hapis

'nda kendisine şiddet uygulayan 25 yıllık eşi 'ı (41) silahla başına bir el ateş ederek öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık (45) "Ben evlilik hayatım boyunca dayağa, şiddete maruz kaldım. Ben onu asla öldürmek istemedim, bir anlık oldu" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Kırış'a iyi hal indirimi uygulayarak 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 14.06.2021
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İstanbul'da şiddet uygulayan kocasını öldüren kadına 15 yıl hapis

13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşma salonunda söz hakkı verilen sanık Binnaz Kırış, "Ben evlilik hayatım boyunca dayağa, şiddete maruz kaldım. Çocuklarımın gözünün önünde sürekli bana şiddet uyguladı. Eziyet etti. Beni ailemle, çocuklarımla tehdit etti. Defalarca beni aldattı. Ses çıkardığımda da yine dayak yiyen ben oldum. Keşke bunlar yaşanmasaydı, pişmanım. Ben onu asla öldürmek istemedim, bir anlık oldu" dedi.

KARAR ÇIKTI

Mahkeme heyeti, oy çokluğu ile sanık Binnaz Kırış'a "Haksız tahrik altında eşini kasten öldürme" suçundan iyi hal indirimi uygulayarak 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

ÜYE HAKİM KARŞI OY KULLANDI

Mahkeme heyetinde bulunan üye hâkim kararda karşı oy kullanarak olayda görgü tanığı olmadığından dosya içine alınan net kesin raporların ayrıntılı değerlendirilmesinin zorunlu olduğunu belirtti. Bu durumda atışın bitişik atış olduğu sabit olduğundan alınan swap izlerinin sonuçları her bir kişi için ayrı ayrı alındığından bu raporların gözetilerek maktul yönünden yeniden ayrıntısı alınmamış doku, tırnak, kıl vs. incelemelerinin yapılması ve hükümden önce değerlendirilmesi gerekçesiyle muhalefet şerhi koydu.

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