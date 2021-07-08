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Son dakika: Bozcaada'da orman yangını

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.07.2021 Güncelleme Tarihi: 08.07.2021
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Son dakika: Bozcaada'da orman yangını

Son dakika haberine göre Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde Pavli Çamlığı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

İlçedeki Pavli Çamlığı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına 3 helikopter havadan, orman ve belediye ekipleri de karadan müdahale ediyor.

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