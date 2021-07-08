Aşure ayı ne zaman 2021? Aşure ayı bu sene hangi ay olacak? En güzel aşure tarifi...
Aşure ayı ne zaman 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Muharrem ayına kısa süre kala vatandaşlar Aşure Günü'ne yönelik araştırmalarını sıklaştırdı. Aşure yapıp dağıtmanın yanı sıra bu günü ibadetlerle geçirmek isteyenler için Aşure Günü yapılacak ibadetler neler, okunacak dualar hangileri? sorularının yanıtlarını haberimizde derledik.
Aşure ayı ne zaman 2021? Aşure ayı bu sene hangi ay olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşure gününde Sıla-i rahim yapılması, akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşitli yardım ile gönüllerinin alınması tavsiye ediliyor.Hicri takvime göre Muharrem ayının onuncu günü Aşure günü olacak ve yapılması gereken ibadetler haberimizde yer alıyor. İşte, Aşure ayı ne zaman 2021? Aşure ayı bu sene hangi ay olacak? En güzel aşure tarifi...
AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN 2021?
Muharrem ayının onuncu gününe "aşura" günü denilir. Muharrem ayı bu sene 9 Ağustos'ta başlayacak. Aşure günü 2021 yılında 18 Ağustos Çarşamba gününe denk geliyor.
AŞURE ANLAMI NEDİR?
Hz. Hüseyin'in Kerbelâ'da şehid edilmesi de muharremin onuncu günü gerçekleştiği için, aşûre günü aynı zamanda, İslâm tarihinde son derece acı, acıklı ve üzücü bir olayı hatırlatma özelliği de taşımaktadır.
Bu sebeple Şiîler, aşûre gününü Hz. Hüseyin'in intikamını alma sözünü tazeledikleri bir matem günü kabul ederler; hatta dövünerek ve kendilerine işkence yaparak bu oruca başlarlar. Gerek bu uygulama gerekse bu uygulamaya karşılık Emevîler'in bu günün bir bayram sevinci ile kutlanmasını sağlama yönündeki gayretleri temelde siyasal bakış ve görüş farklılığı ile ilgilidir.
AŞURE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER, OKUNACAK DUALAR
Aşûrenin faziletinden faydalanın! Bu mübarek günde oruç tutan, melekler, peygamberler, şehitler ve salihlerin ibadetleri kadar sevaba kavuşur. (Şir'a)
Aşûre günü oruç tutmak sünnettir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: "Aşûre günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur." [Müslim, Tirmizî, İ. Ahmed, Taberanî]
Tek başına Aşûre günü oruç tutmak mekruh olur. Muharrem ayının 9. ile 10. veya 10. ile 11. günleri tutulmalıdır.
O gün eve ufak tefek erzak alınırsa bir sene boyunca evde bereket olur.
Çoluk çocuğunu sevindirmelidir. Hadis-i şerifte, "Aşûre günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur" buyurulmuştur.
Sıla-i rahim yapılmalı. Akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşitli yardım ile gönüllerini almalı.
Hadis-i şerifte, "Sıla-i rahmi terk eden, Aşûre günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa'nın sevabı kadar ecre kavuşur" buyuruldu. (Şir'a)
Çok selam vermeli. Hadis-i şerifte, "Aşûre günü on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur." buyuruldu.
Fakir fukara sevindirilir. Sadaka vermek sünnettir, ibadettir. Hadis-i şerifte, "Aşûre günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud Dağı kadar sevaba kavuşur." buyuruldu. (Şir'a)
O gün gusledenler bir sene ufak tefek hastalık görmezler.
Göze sürme çekilmelidir. Hadis-i şerifte, "Aşûre günü ismidle sürmelenen, göz ağrısı görmez" buyuruldu. (Hâkim)
Ayrıca bir âlimi ve hastayı ziyâret etmeli, yetimlerin başı sıvazlanmalıdır.
10 defa "Sübhânallahi mil'el-mizân ve müntehe'l-ılmi ve mebleğa'r-rızâ ve zinetel'arş" duası okunur.
Aşure gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktinde 2 rekât namaz kılınır. Her rekâtta 1 Fatiha ve 50 ihlas okunur.
Namazdan sonra şu salavat 100 defa okunur:
"Allâhümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidinâ Muhammedin ve Âdeme ve Nûhin ve İbrahime ve Mûsâ ve Îsâ vema beynehüm mine'n-nebiyyine ve'l-mürselin. Salevâtüllahi ve selâmühû aleyhim ecmaîn."
Öğle ve ikindi arasında 4 rekat namaz kılınır. Her rekatta 1 Fatiha, 50 İhlas okunur. Namazdan sonra 70 istiğfar, 70 salavat, 70 defa da "Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyil-azim." denilir.
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