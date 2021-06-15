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Karısından şiddet gördüğü için kaybolmuştu! 37 yaşındaki Cesur Bölükbaşı Müge Anlı’da bulundu

Evli ve bir çocuk babası olan Cesur Bölükbaşı, Kocaeli Gebze'de ortadan kayboldu. Eşi Sevda Bölükbaşı ile sorunlar yaşayan ve şiddet gördüğü iddia edilen Cesur Bölükbaşı'nın başına bir şey geldiğinden şüphelenen aile, Müge Anlı ile Tatlı Sert'e konuk oldu. Oğlunun kaybolduğunu karakoldan gelen telefonla öğrendiğini söyleyen baba Bölükbaşı, gelininden şüphelendiğini söyledi. 37 yaşındaki Cesur Bölükbaşı, bir hafta sonra ortaya çıktı. Canlı yayına telefonla bağlanan Bölükbaşı'nın açıklamaları şoke etti.

Giriş Tarihi: 15.06.2021 11:55 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 12:08
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Karısından şiddet gördüğü için kaybolmuştu! 37 yaşındaki Cesur Bölükbaşı Müge Anlı’da bulundu
Evli ve bir çocuk babası olan Cesur Bölükbaşı 8 Haziran'da Kocaeli, Gebze'de kayıplara karışmıştı. Cesur'un ailesi ise oğullarının kaybolduğunu 5 gün sonra öğrenmiş, gelinleriyle aralarından olan sorunlarından dolayı Cesur'un kaybından Sevda Bölükbaşı'ndan şüpheleniyorlardı.
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Karısından şiddet gördüğü için kaybolmuştu! 37 yaşındaki Cesur Bölükbaşı Müge Anlı’da bulundu

"GELİNİMİZ KARDEŞİME ŞİDDET UYGULUYORDU!"

Cesur Bölükbaşının babası, "Oğlumun kayıp olduğunu bilmiyorduk. Karakoldan aradılar öyle öğrendim. Bize neden söylemediğini sorduk gelinimize. Numaranız bende yok o yüzden size söyleyemedim diyerek yanıt verdi.

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Karısından şiddet gördüğü için kaybolmuştu! 37 yaşındaki Cesur Bölükbaşı Müge Anlı’da bulundu

Oğlum Sevda'yla sorunlar yaşıyordu. Arkadaşları bile aralarında geçimsizlik olduğunu söylüyordu. Oğlumu dövüyordu, sürahi fırlattığını, torunumun oyuncaklarıyla kafatasını yaraladığını duydum" diyerek gelininden neden şüphelendiğini anlattı.

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Karısından şiddet gördüğü için kaybolmuştu! 37 yaşındaki Cesur Bölükbaşı Müge Anlı’da bulundu

"EŞİM BENİ ALDATIYORDU SORDUĞUMDA 'DİNİ SOHBETLER EDİYORUZ' DEDİ."

İddiaların odağındaki eş Sevda ise şunları söyledi: "Şiddeti ben görüyordum. Eşim beni aldatıyordu. Sevilay isimli bir kadınla görüştüğünü, konuştuğunu gördüm. Sorduğumda dini sohbetler ediyoruz dedi. Uyardım bir daha konuşmayacağını söyledi ama bu uyarımdan sonra altı defa daha yakaladım."

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Karısından şiddet gördüğü için kaybolmuştu! 37 yaşındaki Cesur Bölükbaşı Müge Anlı’da bulundu

Cesur'un dini sohbetler ettiğini iddia ettiği Sevilay Hanım ise canlı yayına bağlanarak, "Ben Cesur'dan yaşça büyüğüm. Komşumuzun evine internet bağlantısı kurmak için gelmişti. O gün tanıştık. Daha sonra sohbet etmeye başladık. Aramızda bir şey yok, sadece dini sohbetler ediyoruz" diyerek ilişkilerinin arkadaşlıktan ibaret olduğunu söyledi.