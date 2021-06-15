Karısından şiddet gördüğü için kaybolmuştu! 37 yaşındaki Cesur Bölükbaşı Müge Anlı’da bulundu

"EŞİM BENİ ALDATIYORDU SORDUĞUMDA 'DİNİ SOHBETLER EDİYORUZ' DEDİ."

İddiaların odağındaki eş Sevda ise şunları söyledi: "Şiddeti ben görüyordum. Eşim beni aldatıyordu. Sevilay isimli bir kadınla görüştüğünü, konuştuğunu gördüm. Sorduğumda dini sohbetler ediyoruz dedi. Uyardım bir daha konuşmayacağını söyledi ama bu uyarımdan sonra altı defa daha yakaladım."

