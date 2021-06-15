15 Haziran 2021, Salı
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Karısından şiddet gördüğü için kaybolmuştu! 37 yaşındaki Cesur Bölükbaşı Müge Anlı’da bulundu
Evli ve bir çocuk babası olan Cesur Bölükbaşı, Kocaeli Gebze'de ortadan kayboldu. Eşi Sevda Bölükbaşı ile sorunlar yaşayan ve şiddet gördüğü iddia edilen Cesur Bölükbaşı'nın başına bir şey geldiğinden şüphelenen aile, Müge Anlı ile Tatlı Sert'e konuk oldu. Oğlunun kaybolduğunu karakoldan gelen telefonla öğrendiğini söyleyen baba Bölükbaşı, gelininden şüphelendiğini söyledi. 37 yaşındaki Cesur Bölükbaşı, bir hafta sonra ortaya çıktı. Canlı yayına telefonla bağlanan Bölükbaşı'nın açıklamaları şoke etti.
Giriş Tarihi: 15.06.2021 11:55 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 12:08
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