Hamileyken şiddet gören Ceren Kaplakarslan kendisini döven Temel Tankıran'la evlendi
2015 yılında Rafet El Roman ile nikah masasına oturan Ceren Kaplakarslan, boşanmanın ardından Temel Tankıran ile aşk yaşamaya başlamıştı. 6 aylık hamile olduğu dönemde Tankıran'dan şiddet gören Kaplakarslan, günlerce gözyaşı dökmüştü. 2 ay önce de Temel Tankıran'la nikah masasına oturduğu ortaya çıktı.
Manken ve oyuncu Ceren Kaplakarslan, 6 aylık hamileyken sevgilisi Temel Tankıran'dan şiddet gördü. Günlerce gözyaşı döktü. Hatta ABD'ye gidip kızını orada dünyaya getirdi. Ancak o günleri hafızasından sildi.
İKİNCİ ÇOCUKLARI DÜNYAYA GELDİ
Geçtiğimiz aylarda kendisini döven Tankıran'la evlendi. Çiftin ikinci bebekleri dünyaya geldi. Geçmişe sünger çeken çift, önceki gün kızı Tuva ve babası Atilla Kaplakarslan'la görüntülendi. Yanlarında eşi Tankıran da vardı. Bu manzarayı görenler "Dayaklar ne çabuk unutuldu" yorumunu yaptı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2021 Kurbanlık fiyatları ne kadar? Küçükbaş ve büyükbaş fiyatları belli oldu mu?
- Paylaşım geldi... The Witcher 2. sezon ne zaman? Netflix The Witcher yeni sezon fragmanı...
- POMEM 2021 son dakika... Polislik sözlü mülakat ne zaman? 28. Dönem POMEM başvuruları başladı mı?
- Sezon finali öncesinde kafa karıştıran hamle! Kardeşlerim Doruk'un paylaşımı kahır etti...
- 2.565 TL taksit ödemeyi kabul edene 150.000 TL anında yatıyor! 120 ay vadeyle ev sahibi olma detayları...
- Memurlara aşı müjdesi! Aşı randevusu nereden, nasıl alınır? Biontech mi, Sinovac mı olunmalı?
- Sıfır araçlara karabasan çöktü! Zamlı fiyatlar belli oldu! Fiat, Honda, Citroen, Renault, BMW...
- Arabası olana büyük kolaylık! Faizden ve borçtan kurtaracak! 1000 TL yerine 85 TL...
- Elini çabuk tutan alıyor! Faizsiz krediden yararlanmak için son gün! ING, Vakıfbank, Yapı Kredi...
- 14 Haziran korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?
- En çok o bankalar veriyor! Promosyon ödemelerinde artış yaşandı! Halkbank, Ziraat Bankası, Garanti, Yapı Kredi son dakika duyurdu...
- Yeni iddia... Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ile 2021-2022 üniversiteler erken mi açılıyor?