Hamileyken şiddet gören Ceren Kaplakarslan kendisini döven Temel Tankıran'la evlendi

İKİNCİ ÇOCUKLARI DÜNYAYA GELDİ

Geçtiğimiz aylarda kendisini döven Tankıran'la evlendi. Çiftin ikinci bebekleri dünyaya geldi. Geçmişe sünger çeken çift, önceki gün kızı Tuva ve babası Atilla Kaplakarslan'la görüntülendi. Yanlarında eşi Tankıran da vardı. Bu manzarayı görenler "Dayaklar ne çabuk unutuldu" yorumunu yaptı.