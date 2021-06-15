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Hamileyken şiddet gören Ceren Kaplakarslan kendisini döven Temel Tankıran'la evlendi

2015 yılında ile nikah masasına oturan , boşanmanın ardından ile aşk yaşamaya başlamıştı. 6 aylık hamile olduğu dönemde Tankıran'dan şiddet gören Kaplakarslan, günlerce gözyaşı dökmüştü. 2 ay önce de Temel Tankıran'la nikah masasına oturduğu ortaya çıktı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 15.06.2021 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021
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Hamileyken şiddet gören Ceren Kaplakarslan kendisini döven Temel Tankıran'la evlendi

Manken ve oyuncu , 6 aylık hamileyken sevgilisi Temel Tankıran'dan şiddet gördü. Günlerce gözyaşı döktü. Hatta 'ye gidip kızını orada dünyaya getirdi. Ancak o günleri hafızasından sildi.

İKİNCİ ÇOCUKLARI DÜNYAYA GELDİ

Geçtiğimiz aylarda kendisini döven Tankıran'la evlendi. Çiftin ikinci bebekleri dünyaya geldi. Geçmişe sünger çeken çift, önceki gün kızı ve babası 'la görüntülendi. Yanlarında eşi Tankıran da vardı. Bu manzarayı görenler "Dayaklar ne çabuk unutuldu" yorumunu yaptı.

ABD'YE GİTMİŞ

Ceren Kaplakarslan, 6 aylık hamileyken Tankıran'dan dayak yediğini söylemişti. Şiddetin kanıtı olan fotoğraflarını da göstermişti. Ardından ABD'ye gitmişti.

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