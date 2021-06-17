İstanbul Valisi Ali Yerlikaya il genelinde Kovid-19 aşısı olan kişi sayısını duyurdu

"İSTANBUL'DA 6 MİLYON 800 BİN RAKAMINA ULAŞMIŞ DURUMDAYIZ"

Aşılama çalışmalarını inceledikten sonra konuşma yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul'da ve Türkiye'de Covid-19 aşısıyla ilgili çok yoğun, tarihi bir aşılama hizmetleri var. İstanbul'da 35 yaş üstü artık aşılamayla ilgilİ randevu süreci başladı. Biz bütün kamu ve özel hastanelerimizde, üniversitelerimizde, ASM'lerimizde, bütün sağlık çalışanlarımız aşılama hizmetinde görev alıyor desek yalan olmaz. İki gün önce 1 günde aşı sayımız günde 274 bindi, dün 325 bine yakın aşı ile rekor kırdık.

Aşı Covid-19 salgınıyla mücadelede en büyük gücümüz. İstanbul'da 1 doz aşı bu saat itibariyle, sağlık müdürümüz bana verdiği rakam 4 buçuk milyonu geçti. 2 milyon 300 bin noktasına gelen ikinci doz aşı var. Toplamda 6 milyon 800 bin rakamını ulaşmış vaziyetteyiz" dedi.