17 Haziran 2021, Perşembe
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Aydın'da Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itilen 84 sığınmacı kurtarıldı

Son dakika haberleri... 'ın ilçesi açıklarında unsurlarınca Türk kara sularına itilen 84 sığınmacı kurtarıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.06.2021
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Aydın'da Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itilen 84 sığınmacı kurtarıldı

açıklarında 2 can salında bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirtilen can sallarındaki 84 kişi kurtarıldı.

Ekiplerce kıyıya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

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