Aydın'da Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itilen 84 sığınmacı kurtarıldı
Son dakika haberleri... Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 84 sığınmacı kurtarıldı.
Didim açıklarında 2 can salında bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirtilen can sallarındaki 84 kişi kurtarıldı.
Ekiplerce kıyıya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
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