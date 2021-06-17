17 Haziran 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 81 ilin risk haritasını açıkladı

SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 81 ilin risk haritasını açıkladı

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı 5-11 Haziran arasında 81 ilin risk haritasını açıkladı. İllere göre haftalık kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide 'da 55,20, 'da 94,87, 'de 32,04 olurken son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illeri Bilecik, Karaman, Malatya, Kastamonu ve Isparta olurken, vaka sayısı en yüksek iller ise Kars, Bolu, Eskişehir, Gümüşhane ve Tokat oldu. Öte yandan Bakan Koca sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajında "Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Aşı ile bitecek" ifadelerini kullandı. Ayrıntılar haberimizde...

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 17.06.2021 Güncelleme Tarihi: 17.06.2021
ABONE OL

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabı üzerinde 81 ilin 5-11 Haziran arasındaki risk haritasını duyurdu.

Bakan Koca yaptığı paylaşımda; "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Aşı ile bitecek." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 5-11 Haziran'da her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bu tarihler arasında il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen Covid-19 vakası sayılarına yer vererek, düşüş eğiliminin devam ettiğini belirtti.

Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illeri Bilecik, Karaman, Malatya, Kastamonu ve Isparta oldu.

Son bir haftada vaka sayısı en çok vaka görülen iller ise Kars, Bolu, Gümüşhane, Eskişehir ve Tokat oldu.

HATAY, ADANA, OSMANİYE 10'UN ALTINA DÜŞTÜ

Haftalık verilere göre; her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Hatay 5,67, Osmaniye 7,66, Adana 7,70, Edirne 16,43 ve Aydın'da 16,53 görüldü.

Yasaklar 1 Temmuz'da kaldırılıyor mu? YASAKLAR 1 TEMMUZ'DA KALDIRILIYOR MU?

Kovid-19 salgını geriliyor KOVİD-19 SALGINI GERİLİYOR

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA