İstanbul'da Kovid-19 aşı sırası bekleyenlere çağrı

SON DAKİKA HABERİ | İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla yarın için 484 bin 483 kapasitesi ile randevu açıldığını belirterek, vatandaşları aşı olmaya çağırdı.

Prof. Dr. Kemal Memişoğlu paylaşımında "Yarın için 484.483 aşı kapasitesi ile randevularımızı açtık vatandaşlarımızı bekliyoruz.

Ne kadar talep, o kadar aşı! Maşallah Haydi İstanbul rekora..." ifadelerine yer verdi.