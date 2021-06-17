Son dakika: Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İstanbul ve Trakya... (Türkiye geneli 5 günlük hava durumu haritası)
Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yarından itibaren İstanbul ve Trakya’da, kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklendiği duyuruldu. Sel baskını gibi olası olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda uyarı yapıldı. Peki, Türkiye geneli 5 günlük hava durumu haritasında son durum ne? Hangi illerde hava yağmurlu geçecek hangi illerde sıcaklıklar artacak? İşte son dakika hava durumu haberi...
SON DAKİKA | İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yarın, öğle saatlerinden itibaren İstanbul ve Trakya (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) çevrelerinde etkili olacak gök gürültülü sağanakların, yarın akşam saatlerine kadar aralıklarla yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.
Su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
TÜRKİYE GENELİ 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU HARİTASI
Peki, Türkiye geneli 5 günlük hava durumu haritasında son durum ne? Hangi illerde hava yağmurlu geçecek hangi illerde sıcaklıklar artacak? İşte son dakika hava durumu haberi...
18 HAZİRAN
19 HAZİRAN
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