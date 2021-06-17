Son dakika: Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İstanbul ve Trakya... (Türkiye geneli 5 günlük hava durumu haritası)

SON DAKİKA | İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yarın, öğle saatlerinden itibaren İstanbul ve Trakya (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) çevrelerinde etkili olacak gök gürültülü sağanakların, yarın akşam saatlerine kadar aralıklarla yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.