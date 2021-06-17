Türkiye'de tüm Kovid-19 yasakları 1 Temmuz itibariyle kaldırılabilir
2020 yılının Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan küresel yeni tip koronavirüs salgını dünyayı etkilemeye devam ediyor. Bugüne kadar 175 milyondan fazla kişi etkilenirken 4 milyona yakın insan ise hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü ise umut veren gelişmeyi geçtiğimiz günlerde duyurmuş ve salgının başlangıcından bugüne ilk kez 7 haftadır üst üstte yeni vakalarda düşüş yaşandığını söylemişti. Kovid-19 ile mücadelede tek silah olan aşıların hızla kullanıma girmesiyle ABD, İngiltere, İsrail ve Fransa başta olmak üzere birçok ülke zorunlu maske ve gece sokağa çıkma yasakları ise kaldırıldı. Peki Türkiye'deki Kovid-19 yasakları ne zaman sona erecek? Bu soruya Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın yanıt verdi. Aydın, 1 Temmuz'u işaret ederek, tüm kısıtlamaların kaldırılabileceğini duyurdu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...
Türkiye'de son 2 gündür Kovid-19 aşılamasında rekor üstüne rekor kırdı. 15 Haziran'da 1 milyon hedefini geçildi, 16 Haziran'da ise 1 milyon 400 binden fazla doz aşı uygulaması yapıldı. Yaşanan bu son gelişmeler ise vatandaşlarda kısıtlamalar ne zaman sona erecek? sorusunu akıllara getirdi.
Öte yandan dün 24 saatte 227 bin 163 Kovid-19 testi yapılırken, 6 bin 221 kişinin test sonucu ise pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 548 olarak kayıtlarda yer aldı.
AĞIR HASTA SAYISI DÜŞÜYOR
Ağır hasta sayısı 881 oldu, 4 bin 632 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 215 bin 654'e yükseldi. Test sayısı 57 milyon 674 bin 798'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 348 bin 249, vefat sayısı ise 48 bin 950 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 50,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK NE ZAMAN OLUR?
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, aşılama çalışmaların sağlayacağı avantajları TRT Haber'de anlattı. Aydın, "Günlük 1 buçuk milyona yakın aşı yaptığımız takdirde bir ayda 45 milyon aşı yapacağız demektir. Böyle devam ederse 1 aylık bir süreye varmadan yüzde 70'e ulaşmış olup toplumsal bağışıklığa ulaşmış olacağız." dedi.
MASKESİZ GÜNLER YAKIN MI?
Aydın'a göre maskelere veda etmek için ise henüz erken. Ancak iki kişi de aşılı ise maske takılmayabilir: "Bulunulan ortamdaki herkes aşılıysa maskesiz olabilecekler. Ama aşılı olmanıza rağmen toplu taşıma, kalabalığa girdiniz ve aşı durumunu bilmiyorsanız maskeyi devam ettireceğiz."
KISITLAMALAR KALKACAK MI?
Aydın sıkça sorulan "kısıtlamalar tamamen kalkacak mı?" sorusuna ise bu kez sevindirici bir yanıt verdi: "Aşı temini ve aşıya gelenler böyle devam ederse tahmin ediyorum 1 Temmuz'dan itibaren ilk Bakanlar Kurulu'nda kısıtlamalar tamamıyla kaldırılabilir."
PAZAR GÜNÜ YASAĞI AÇIKLAMASI
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması için vaka sayılarının biraz daha oturması gerektiğini söyledi. İlhan, "5 binli rakamları gördük. Bu rakamlar bu şekilde devam ederse Sayın Cumhurbaşkanımız da 'Temmuz başına kadar' diye ifade etmişti. Temmuza da 15 gün kaldığını düşünürsek temmuz ayında daha rahat sosyal ortamın olabileceğini öngörebiliriz şimdiden" dedi.
"BİREYSEL ÖNLEMLER VE AŞILAR İLE İLERLEYECEĞİZ"
İlhan, kısıtlamaların vaka sayısına göre değerlendirildiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız da söylemişti; biz yeni bir döneme girdik. Bireysel önlemler ve aşılar ile ilerleyeceğiz. Toplumsal kısıtlamayı olabildiğince az yapmaya çalışıyor Türkiye Cumhuriyeti. İyi de bir politika bu ama bu rakamların biraz daha oturması gerekebilir.
5 binli rakamları gördük. Bu rakamlar bu şekilde devam ederse Sayın Cumhurbaşkanı'mız da 'Temmuz başına kadar' diye ifade etmişti. Belki önümüzdeki hafta değerlendirilebilir. Temmuza da 15 gün kaldığını düşünürsek, temmuz ayında daha rahat bir sosyal ortamın olabileceğini öngörebiliriz şimdiden" diye konuştu.
'3. DOZ AŞI BU AY'
Prof. Dr. İlhan, üçüncü doz aşıya ilişkin, "Üçüncü doz aşıyı pekiştirici olarak düşünmek gerekiyor, bağışıklığın daha uzun olmasını amaçlıyoruz. Önce nasıl sırayla başlandıysa nasıl önce sağlık çalışanları, 65 yaş üstü büyüklerimiz ile devam ettiyse aynı şekilde uygulanması düşünülebilir. Dünyada aşıda 9 aylık bir deneyim var. 'Ne zaman yapıldığında acaba aşı ne kadar çok etki yapıyor' bunun sonuçlarına göre bu ay içinde bu da belli olacaktır.
Sağlık çalışanlarının aşılanması, 65 yaş üstü ile beraber ocak ayında başlamıştı, ikinci dozları şubatta yapıldı. Hesabı yaptığımızda temmuz-ağustos aylarında 3'üncü doz aşının da yapılmasının mümkün olacağını düşünebiliriz. Burada sıra benzer bir sıra ile gidecektir. Güz dönemi gelmeden özellikle en riskli meslek grubu olan sağlık çalışanları ve daha ileri yaştakilere yapılması ile beraber sürecin pekiştirici olacağını düşünüyorum" dedi.
KURBAN BAYRAMINDA YASAK OLACAK MI?
Prof. Dr. İlhan, tatil sezonunun başlaması ile tatilcilere de uyarılarda bulunarak, "İki görüş ile bu konuyu değerlendirmek gerekiyor. Geçen yıl yaşadığımız bir deneyim var. Geçen yıl haziran ayından sonra açılmanın başlaması ile beraber özellikle Kurban Bayramı sonrasında memlekete, izne giden vatandaşların daha sonra büyük şehirlere dönmesi ile birlikte çok zor günler yaşadık ama bu sefer farklı bir durumdayız.
Hem koronavirüs ile ilgili ciddi bilgiye sahibiz hem de ciddi bir aşılanmamız var. Bu, 'Her şey rahat, gideyim tatilde kurallara uymayayım' anlamına gelmiyor. Biraz daha dikkatli olarak; ama bir parça da içimiz rahat olarak tatil yapmak mümkün elbette. Tatile gittiğimizde aşılı olsak bile açık alanlarda risk biraz daha düşük; ama çok kalabalığa karışmamaya, kapalı alanlara gittiğimizde aşılı olsak da olmasak da maske ve fiziksel mesafeye dikkat edersek daha güvenli yaz dönemi yaşayacağımıza inanıyorum" diye konuştu.
DENİZ VE HAVUZ RİSKLİ Mİ?
Prof. Dr. İlhan, deniz ve havuzların tehlikeli olup olmadığına ilişkin ise "Deniz ya da havuzda yüzerken koronavirüs bulaşına bugüne kadar rastlanılmış değil ama plajda yan yana otururken ya da denizde çok yan yana duruyorsak 4-5 kişi su şakası yapıyorsak tabi ki orada risk söz konusu olabilir. Açık havada fiziksel mesafenin çok önemli olduğunun altını çizmem gerekiyor.
Çok sıkış tıkış plajlara gitmekten vatandaşlar geri durmalı. Memleketlerine gidenler kurallara uydukları takdirde, düğün ve sünnet gibi etkinliklere katılmadıkları takdirde riskin düşük olduğunu söyleyebiliriz. Eğlence mekanları şu an kapalı; ama Cumhurbaşkanımız 'Temmuz başında' demişti, o zaman değerlendirme yapmak daha doğrusu olacaktır" dedi.
SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN FLAŞ AÇIKLAMALAR
Bakan Koca Bilim Kurulu sonrası son dakika gelişmeleri peş peşe açıkladı. Koca'nın açıklamarında uyarılar ve müjdeler vardı. İşte açıklamalardan satır başları:
YAŞ SINIRI 35'E DÜŞÜRÜLDÜ
Son bir hafta içinde; aşılarımızı çalışma hayatı, eğitim hayatı, sanat ve kültür hayatından, pek çok meslek ve yaş grubundan insanlarımızın erişimine açtık. 17 Haziran itibariyle 35 yaş üzerindeki tüm vatandaşlarımız için de aşı randevularını açıyoruz. Güçlü sağlık altyapımızla ve halkımızın gösterdiği yoğun teveccüh sayesinde toplumsal bağışıklık hedefimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz. Toplam uyguladığımız doz sayısı 37 milyonu buldu. Aşılama kapasitemizin gerçek sınırlarını henüz görmediniz. Salgını önlemenin en önemli silahı olan yerli aşı konusunda yeni kabiliyetler kazanıyoruz. Yerli imkan tam bağımsızlık nişanıdır. Buna çok yaklaştığımızı görüyorum.
"SON YAZ OLACAK"
Bu yaz sadece maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz olmayacak aynı zamanda salgın haberlerinden kurtulduğumuz son yaz da olacak. Hepimiz sevdiklerimizle aramızdaki mesafeden kurtulacağız. Aşılanmış nüfusumuzu artırmak ne kadar önemli ise, vaka oranlarımızı hızlı şekilde azaltmak da aynı derecede önemli. Kovid-19 bulduğu imkanları değerlendirme gücünü hala koruyor. Normalleşmede kontrolü kaybettiğimiz zaman varlığını vaka tablolarına yansıtacağını biliyoruz. Vaka, hasta, ağır hasta, vefat oranlarımız tedrici olarak düşüyor. Ancak halen aktif 80 binden fazla vakamız olduğunu göz ardı edemeyiz. Tedbiri elden bırakmayalım, riskli ortamlardan uzak duralım. Son sözüm ve ricam; lütfen en kısa sürede aşınızı olun.
37 MİLYON DOZDAN FAZLA AŞI UYGULANDI
Her geçen gün aşılama programına yeni meslek ve yaş grupları dahil edildiği Türkiye'de uygulanan toplam doz sayısı 37 milyonu geçti. Salı günü bir günde 1 milyon doz aşı sınırının aşıldığı ülkede, aşı olmak isteyen 10 binlerce kişi sağlık merkezlerine akın etti. Sabah başlayan aşılama akşam geç saatlere kadar sürdü. Ayrıca dün organize sanayi bölgelerinde (OSB) yerinde aşılama başladı. Fabrikalar adete aşı merkezlerine dönüştürüldü. Randevusuz aşı olmaya gidenlerin de aşı uygulandığı Türkiye'de yeni bir döneme daha geçildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, "Bugün (dün) randevu istesem aşım ne zaman yapılır? Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulamasını başlattık. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım" duyurusu yaptı. Diğer yandan Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden Sinovac aşıları için yeniden randevu verilmeye başlandı.
Organize Sanayi Bölgeleri'nde (OSB) dün mobil aşı ekiplerince koronavirüse karşı aşılama çalışmaları da başladı. Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ayçin Uğur ve ekibi, Kırklareli OSB'de sabah erken saatlerde çalışanlara koronavirüs aşısı yaptı. Aşı olan Sercan Batur, "Kendimi daha güvende hissediyorum. İnşallah daha iyi olacak" dedi. Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de Bolu Ticaret ve Sanayi Odası ile Organize Sanayi Bölgesi yönetimiyle fabrikalarda özel aşı alanları hazırlanmasını sağladı. Kentteki bir beyaz et fabrikasına gelen aşı ekibi, çalışanların Kovid-19 aşısını yaptı. Bolu Refika Baysal Toplum Sağlık Merkezi aşılama ekip koordinatörü Dr. Ayşe Turgut, "İş yerlerinden talep çok fazla. Bize, 'Aşıya ne zaman geliyorsunuz?' diye telefon ediyorlar" dedi.
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