Türkiye'de tüm Kovid-19 yasakları 1 Temmuz itibariyle kaldırılabilir

Türkiye'de son 2 gündür Kovid-19 aşılamasında rekor üstüne rekor kırdı. 15 Haziran'da 1 milyon hedefini geçildi, 16 Haziran'da ise 1 milyon 400 binden fazla doz aşı uygulaması yapıldı. Yaşanan bu son gelişmeler ise vatandaşlarda kısıtlamalar ne zaman sona erecek? sorusunu akıllara getirdi.

Öte yandan dün 24 saatte 227 bin 163 Kovid-19 testi yapılırken, 6 bin 221 kişinin test sonucu ise pozitif çıktı, 71 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 548 olarak kayıtlarda yer aldı.

AĞIR HASTA SAYISI DÜŞÜYOR

Ağır hasta sayısı 881 oldu, 4 bin 632 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 215 bin 654'e yükseldi. Test sayısı 57 milyon 674 bin 798'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 348 bin 249, vefat sayısı ise 48 bin 950 oldu.