İstanbul Havalimanı Aşı Merkezi hizmete açıldı

"Yoğunluk oluşturmama adına İstanbul Havalimanı İşletmesi'nin de (İGA) desteğiyle planlı ve programlı gidiyoruz. Güzel ve faydalı bir organizasyon açıkçası. Çalışanların ilgisi bizi çok mutlu etti. Personel sayısı 70 binin üzerinde olduğu için bir kısmı diğer sağlık kurumlarından randevu almalarına rağmen burada aşı olmak isteyen işçilerimizin tamamını biz aşılamak istiyoruz."

Aşı merkezinde isteğe bağlı olarak tüm çalışanlar 09.00-17.00 saatleri arasında aşı olabilecek. Bu hizmet, gelecek hafta itibarıyla seyahat eden Türk vatandaşlarına da sunulacak.