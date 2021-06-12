Son dakika: Kadir Şeker’in kurtarmaya çalıştığı Ayşe Dırla’dan sonra kız kardeşi de eroinle yakalandı

Konya'da parkta kız arkadaşına şiddet gösterdiği iddia edilen Özgür Duran'a müdahale ettiği sırada yaşanan boğuşmada Duran'ı bıçaklayarak ölümüne neden olan Kadir Şeker'in kurtarmaya çalıştığı Ayşe Dırla'nın ardından kız kardeşinin bulunduğu araçtan uyuşturucu madde çıktı. Ayşe Dırla'nın geçtiğimiz Kasım ayında 900 gram eroin ile yakalanarak tutuklanmasının ardından bu kez de Dırla'nın kız kardeşi Figen Dırla 3 kilo eroinle Konya Narkotik polisine yakalandı.