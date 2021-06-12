Son dakika: Kadir Şeker’in kurtarmaya çalıştığı Ayşe Dırla’dan sonra kız kardeşi de eroinle yakalandı
Son dakika haberine göre Konya’da üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker'in, parkta şiddet gördüğünü düşünerek kurtarmaya çalışırken cinayet işlediği Ayşe Dırla'nın uyuşturucu ticaretinden tutuklanmasının ardından Dırla'nın kız kardeşi de 3 kilo eroinle yakalandı.
Konya'da parkta kız arkadaşına şiddet gösterdiği iddia edilen Özgür Duran'a müdahale ettiği sırada yaşanan boğuşmada Duran'ı bıçaklayarak ölümüne neden olan Kadir Şeker'in kurtarmaya çalıştığı Ayşe Dırla'nın ardından kız kardeşinin bulunduğu araçtan uyuşturucu madde çıktı. Ayşe Dırla'nın geçtiğimiz Kasım ayında 900 gram eroin ile yakalanarak tutuklanmasının ardından bu kez de Dırla'nın kız kardeşi Figen Dırla 3 kilo eroinle Konya Narkotik polisine yakalandı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı detaylı çalışmalarda Konya'ya uyuşturucu madde getireceği tespit edilen oto kurtarma çekici olan bir araç takibe alındı. Narkotik ekipleri şehre gelen araca operasyon gerçekleştirerek yakaladı. Araçta hassas burunlu Narkotik köpeği ile yapılan aramada köpek motor kısmına yakın yan bölüme tepki verdi. Ekiplerin yaptığı aramada ön kaputundaki altına bilenmiş vaziyette 3 kilo eroin ele geçirildi.
EROİN İLE YAKALANDI
Yakalanan eroinle ilgili araçta bulunan 1 kadın, 1 erkek 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadının kimliği ise tanıdık çıktı. Gözaltına alınan Figen Dırla'nın (33), Kadir Şeker'in şiddet gördüğünü düşünerek kurtarmaya çalıştığı, sonrasında da eroinle yakalanarak cezaevine gönderilen Ayşe Dırla'nın kız kardeşi olduğu ortaya çıktı. Figen Dırla ve araçtaki Erdal Güneş (42) gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Kadir Şeker'in kurtarmaya çalıştığı Ayşe Dırla da eroin ile yakalanarak tutuklandı. Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 29 Kasım 2020 tarihinde düzenlediği operasyonda bir araçta 900 gram eroin ele geçirildi. Araçta bulunan 1 kadın, 1 erkek 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadının, Kadir Şeker'in şiddet görürken kurtarmaya çalıştığı sırada öldürdüğü Özgür Duran'ın kız arkadaşı Ayşe Dırla olduğu ortaya çıktı. Ayşe Dırla ve araçtaki Murat Hanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Kadir Şeker'in olayı, geçtiğimiz yıl 5 Şubat 2020 tarihinde Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerindeki Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. O tarihlerde, üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, dershane dönüşünde Piri Reis Parkı'ndan kaldığı teyzesinin evine giderken duyduğu sesler üzerine Özgür Duran'ın (32) Ayşe Dırla'ya (36) şiddet uyguladığını düşündü. Kadının ağladığını fark ederek müdahale etmek isteyen Kadir Şeker ile Özgür Duran arasında boğuşma yaşandı. Boğuşma sırasında cebinden bıçağını çıkaran Kadir Şeker, yere düştükleri sırada Özgür Duran'ın kalbinden bıçaklanarak ölümüne neden oldu. Kadir Şeker, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KADİR ŞEKER 12 YIL 6 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI
Kadir Şeker hakkındaki cinayet davasında 14 Ekim 2020 tarihinde karar açıklandı. Mahkeme heyeti Kadir Şeker'in suçunu "kasten adam öldürme" olarak değerlendirerek önce müebbet hapis cezası verdi. Ardından haksız tahrik hükümlerini uygulanarak ceza 15 yıla indirildi. İyi hal indiriminin de uygulanmasıyla Kadir Şeker 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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