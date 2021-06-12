Babalar Günü yarın mı? 2021 Babalar Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak? İşte tarihi...
Babalar Günü ne zaman, hangi gün? Babalarımızı onurlandırmak adına her yıl Haziran ayında kutladığımız Babalar Günü için geri sayım başladı. Dünya genelinde birçok ülkede kutlanan Babalar Günü'nün Türkiye'de hangi tarihte kutlandığı merak ediliyor. Hediyelerini son güne bırakmak isteyemen vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Babalar Günü yarın mı? 2021 Babalar Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak? İşte cevaplar...
Babalar Günü tarihi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Baba sevgisini ön plana çıkarmak için her yıl Haziran ayında kutlanan Babalar Günü için geri sayım başladı. Babaların mutlu olması için hediye jesti yapmak isteyen vatandaşlar, Babalar Günü'nün hangi tarihe denk geldiğini merak ediyor. Yazımızda, Babalar Günü tarihçesi ve hangi güne denk geldiği konusunda merak edilenleri derledik. Peki, Babalar Günü yarın mı? 2021 Babalar Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak? İşte haberin detayları...
2021 BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN, KAÇ GÜN KALDI?
Babalar Günü, her yıl Haziran ayının 3'üncü haftası pazar günleri kutlanıyor. Babalar Günü 2021 yılında 20 Haziran Pazar günü kutlanacak.
Babalar Günü'nde, baba sevgisini ön plana çıkarmak için etkinlikler düzenleniyor ve babaların önemini belirten sözler ya da şiirler paylaşılıyor.
İLK BABALAR GÜNÜ KUTLAMASI
Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi.Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.
Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.
BABALAR GÜNÜ ŞİİRLERİ
HAYATTA BEN EN ÇOK BABAMI SEVDİM
Hayatta ben en çok babamı sevdim.
Karaçalılar gibi yardan bitme bir çocuk
Çarpı bacaklarıyla- Ha düştü, ha düşecek…
Nasıl koşarsa ardından bir devin,
O çapkın babamı ben öyle sevdim.
Bilmezdi ki oturduğumuz semti,
Geldi mi de gidici hep, hep acele işi!..
Çağın en güzel gözlü maarif müfettişi,
Atlastan bakardım nereye gitti,
Öyle öyle ezber ettim gurbeti.
Sevinçten uçardım hasta oldum mu,
40'ı geçerse ateş, çağ'rırlar İstanbul'a.
Bir helallaşmak ister elbet, diğ'mi oğluyla!
Tifoyken başardım bu aşk oy'nunu.
Ohh dedim, göğsüne gömdüm burnumu.
En son teftişine çıkana değin
Koştururken ardından o uçmaktaki devin.
Daha başka tür aşklar; geniş sevdalar için
Açıldı nefesim, fikrim, can evim.
Hayatta ben en çok babamı sevdim.
CAN YÜCEL
BABADAN OĞULA
Eve dönmez bir akşam;
Ve gün yüzlü çocuğu,
Sorar: Nerede babam?
Bakarlar, oldu, bitti;
Gelir, derler çocuğa,
Baban attaya gitti.
Uzar gider bu atta;
Ve neler neler olmaz
Ve kim bilir ve hatta;
Bir mahşer gerisinde;
Babası döner bir gün,
Oğlunun derisinde...
NECİP FASIL KISAKÜREK
BABALAR GÜNÜ
Onlar, bize dayanak en büyük yardımcımız,
Annelerimiz gibi değerli varlığımız…
Sevmeliyiz sevgiyle anmalıyız saygıyla,
Onlar, en vefalı dost yüce hatırlarıyla…
Rab'den tahsil edilmiş babalar hep sevgili,
Yürekten sevilmeli saygı gösterilmeli…
MEHMET TEVFİK TEMİZTÜRK
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Babalar Günü yarın mı? 2021 Babalar Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak? İşte tarihi...
- Cumartesi yasak var mı? 12 Haziran Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak? Kısıtlama saatleri...
- TSK tayin yerleri ne zaman açıklanacak? 2021 Subay, astsubay, uzman çavuş tayin sonuçları belli oldu mu?
- AÖF diploma ne zaman verilir? AÖF mezuniyet nereden, nasıl anlaşılır?
- Merak uyandıran paylaşım... Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 yeni sezon fragmanı...
- Masumlar Apartmanı'na kışı boran edecek isim! O isim gelirse dengeler şaşar! Paylaşım ayyuka çıkardı...
- AÖF dd, dc, cd geçer mi, ne demek? AÖF dönem not ortalaması nasıl hesaplanır? İşte yöntemi...
- Erken emeklilik fırsatı geldi! O yöntemle erken emekliliğin yolu açıldı! Geriye dönük vergi...
- Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde! 12, 18, 24 ve 36 ay taksitle kredi imkanı! Düşük faizde cabası...
- 2. el araba fiyatları ne zaman düşer? İkinci el araba fiyatları düşer mi? Uzmanlar uyardı...
- Yarın yasak var mı? 11 Haziran Cumartesi sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak, bitecek? Beklenen açıklama!
- Son dakika: Türkiye İtalya ilk 11'ler belli oldu mu? EURO 2020 Türkiya İtalya maçı kadrosunda kimler var?