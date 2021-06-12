Babalar Günü yarın mı? 2021 Babalar Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak? İşte tarihi...

Babalar Günü tarihi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Baba sevgisini ön plana çıkarmak için her yıl Haziran ayında kutlanan Babalar Günü için geri sayım başladı. Babaların mutlu olması için hediye jesti yapmak isteyen vatandaşlar, Babalar Günü'nün hangi tarihe denk geldiğini merak ediyor. Yazımızda, Babalar Günü tarihçesi ve hangi güne denk geldiği konusunda merak edilenleri derledik. Peki, Babalar Günü yarın mı? 2021 Babalar Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak? İşte haberin detayları...

2021 BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN, KAÇ GÜN KALDI?

Babalar Günü, her yıl Haziran ayının 3'üncü haftası pazar günleri kutlanıyor. Babalar Günü 2021 yılında 20 Haziran Pazar günü kutlanacak.

Babalar Günü'nde, baba sevgisini ön plana çıkarmak için etkinlikler düzenleniyor ve babaların önemini belirten sözler ya da şiirler paylaşılıyor.