Son dakika: Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla tutuklandı! Eroin dolu araçta yakalanmıştı

KADİR ŞEKER'İ SUÇLAMIŞ, ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

Ayşe Dırla, sevgilisi Özgür Duran'ın öldürülmesiyle ilgili mahkemedeki ifadelerinde, Kadir Şeker'in kendisini kurtarmaya çalıştığını belirterek, şunları söylemişti:

* Özgür sürekli kameriyeye saldırıyordu. Ben de bu sırada ağlıyordum. Özgür o kadar sesli bağırıyordu ki apartmandaki herkes camlara çıktı.

* Bu sırada ismini sonradan öğrendiğim Kadir yanımıza geldi. Kadir geldiğinde elinde siyah saplı bıçak vardı. Kadir, o an, Özgür ile birlikte olduğumuzu düşünemedi. Kadir, 'Kadını neden rahatsız ediyorsun?' dedi. Özgür de 'Sanane kadın, benim kadınım' deyip Kadir'e küfretti. Kadir ile birbirine giriştiler.