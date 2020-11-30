Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla polis baskınında gözaltına alındı!

Konya Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri bir araca dün akşam operasyon düzenledi. Operasyonda yaklaşık 900 gram eroin ele geçirildi. Hürriyet'in haberine göre; Araçta bulunan Ayşe Dırla (35) ve Murat Hanlı (26) gözaltına alındı.