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Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla polis baskınında gözaltına alındı!

Son dakika haberine göre; Konya Emniyet Müdürlüğü’nün bir araca yaptığı operasyonda 1 kilo eroin ele geçirildi. Araçta gözaltına alınanlar arasında ’in kurtardığı kadın 'da bulunuyordu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.11.2020 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020
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Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla polis baskınında gözaltına alındı!

Konya Emniyet Müdürlüğü, Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri bir araca dün akşam operasyon düzenledi. Operasyonda yaklaşık 900 gram eroin ele geçirildi. Hürriyet'in haberine göre; Araçta bulunan (35) ve (26) gözaltına alındı.

Zanlılar emniyete götürülerek sorguya alındı. Ayşe Dırla, 'in bir parkta darp edilmekten kurtarmaya çalıştığı kadın. Murat Hanlı, polise Ayşe Dırla'nın 'imam nikahlı eşi' olduğunu söyledi.

Şeker, olay sırasında Dırla'ya şiddet uygulayan Özgür Duran'a müdahale etmiş, Duran çıkan arbedede kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Kadir Şeker 'kasten adam öldürme' suçundan 15 yıl hapse çarptırılmış, mahkeme, cezayı 12,5 yıla indirmişti. Kadir Şeker ifadesinde 'Kadının ağlama seslerine dayanamadım' diyerek müdahale etmek zorunda kaldığını anlatırken, Ayşe Dırla olaya müdahale etmeye çalışan Kadir Şeker'e 'Ablacım o benim eşim, sen git' diyerek uyardığını iddia etmişti.

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