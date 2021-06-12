Son dakika: Hatay'da korkunç kaza: 3 ölü, 4 yaralı! Hız ibresi 130 kilometrede takılı kaldı





HIZ İBRESİ 130'DA TAKILI KALDI

Bu arada kazaya neden olan otomobilinin hız ibresinin 130 kilometrede takılı kaldığı görüldü. Bölgedeki hız sınırının ise 70 olduğu belirtildi.

Ölen 3 kişinin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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