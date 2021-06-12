Son dakika: Hatay'da korkunç kaza: 3 ölü, 4 yaralı! Hız ibresi 130 kilometrede takılı kaldı
Son dakika haberine göre Hatay’ın Antakya ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin karşı şeride geçip başka bir otomobille çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kazaya neden olan otomobilin hız ibresi 130 kilometrede takılı kalırken, bölgedeki hız sınırının ise 70 kilometre olduğu belirtildi.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Antakya-İskenderun karayolu Uğur Mumcu Caddesi yakınındaki meydana geldi.
Durdu K. yönetimindeki 02 AAB 765 plakalı otomobil, alt geçitte sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüjü aşarak karşı yönden gelen Tülin Ç. yönetimindeki 31 SV 771 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan 5 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak yaralılardan 1'i daha kurtarılamadı. 3 yaralının Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
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