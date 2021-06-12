12 Haziran 2021, Cumartesi
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Son dakika: Hatay'da korkunç kaza: 3 ölü, 4 yaralı! Hız ibresi 130 kilometrede takılı kaldı

Son dakika haberine göre ’ın ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin karşı şeride geçip başka bir otomobille çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kazaya neden olan otomobilin hız ibresi 130 kilometrede takılı kalırken, bölgedeki hız sınırının ise 70 kilometre olduğu belirtildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.06.2021 Güncelleme Tarihi: 12.06.2021
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Son dakika: Hatay'da korkunç kaza: 3 ölü, 4 yaralı! Hız ibresi 130 kilometrede takılı kaldı

Kaza, saat 11.00 sıralarında - karayolu yakınındaki meydana geldi.

Durdu K. yönetimindeki 02 AAB 765 plakalı otomobil, alt geçitte sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüjü aşarak karşı yönden gelen Tülin Ç. yönetimindeki 31 SV 771 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan 5 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak yaralılardan 1'i daha kurtarılamadı. 3 yaralının 'ndeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.



HIZ İBRESİ 130'DA TAKILI KALDI
Bu arada kazaya neden olan otomobilinin hız ibresinin 130 kilometrede takılı kaldığı görüldü. Bölgedeki hız sınırının ise 70 olduğu belirtildi.
Ölen 3 kişinin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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