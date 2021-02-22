Mübeyyen Güner Dalkılınç yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Sokakta oğlumu ararken karşıma 1 kilo uyuşturucu ile yakalanıp, tutuklanan Ayşe Dırla'nın kardeşi Figen çıktı. Kendisini 1 yıldır görmemiştim. Bir anda bana saldırmaya başladı. Bana, "Oğlun gibi seni de öldürsek ne yazar?" dedi ve yakamdan tuttu bana kafa attı. Tokamı kırıp, saçımı yoldu. Hakaret ve tehditlerde bulundu. Ben yine de bu işin peşini bırakmayacağım. Bunların korktuğu bir şey var ki bize saldırıyorlar. Açıkça oğlunu biz öldürttük diyor. Kadir Şeker'i biz tuttuk der gibi itiraf ediyorlar.

Devletimiz bu işin peşini bırakmasın. Biz Ayşe Dırla'nın uyuşturucu satıcısı olduğunu hep söyledik. Figen Dırla denilen kadında oğlumun morgta çekilen fotoğrafını oğlum Remzi'ye attı. Sorduğumuzda 'Bana fotoğrafı çekip attılar ben de Remzi'ye attım' dedi. Fotoğrafı çekip atan bulunsun istiyoruz. Bu konuda devletimizden yardım bekliyoruz. Açıkça beni öldürmekle tehdit ediyorlar. Oğlumdan sonra benimde canıma göz diktiler. Kadına şiddete karşı hem kadın derneklerini hem de vatandaşları duyarlı olmaya davet ediyorum. Yardım istiyoruz."