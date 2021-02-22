22 Şubat 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran’ın annesi Dırla ailesi tarafından dövüldü ve tehdit edildi

Son dakika: Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran’ın annesi Dırla ailesi tarafından dövüldü ve tehdit edildi

Son dakika haberine göre... ’da yaşanan ve tüm Türkiye’nin konuştuğu “Kadir Şeker” davasının bir numaralı tanığı olan ’nın ailesi Kadir Şeker ile yaşanan boğuşmada ölen ’ın annesi Mübeyyen Güner Dalkılınç’ı dövüp ve ‘Oğlun gibi seni de öldürsek kim ne yapabilir’ diye tehdit etti. Darp raporu alan Mübeyyen Güner Dalkılınç, ’dan şikayetçi oldu.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 22.02.2021 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021
ABONE OL
Son dakika: Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran’ın annesi Dırla ailesi tarafından dövüldü ve tehdit edildi

Olay, geçtiğimiz Cumartesi akşam 'nın ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesinde yaşandı.

Oğluna yemek götürmek için evden çıkan Mübeyyen Güner Dalkılınç, Kadir Şeker hakkında yürütülen ve takipsizlik kararı verilen 'kiralık katil' soruşturmasında adı geçen 'nın kız kardeşi ile sokak üzerinde karşılaştı.

Dalkılınç'ın önünü kesen Dırla, tehditler ettiği Dalkılınç'ı dövdü. Hastaneden darp raporu alan Mübeyyen Güner Dalkılınç, emniyete giderek Dırla'dan şikayetçi oldu. Dırla hakkında kasten yaralama ve tehdit suçlarından soruşturma başlatıldı.

Mübeyyen Güner Dalkılınç yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Sokakta oğlumu ararken karşıma 1 kilo uyuşturucu ile yakalanıp, tutuklanan Ayşe Dırla'nın kardeşi Figen çıktı. Kendisini 1 yıldır görmemiştim. Bir anda bana saldırmaya başladı. Bana, "Oğlun gibi seni de öldürsek ne yazar?" dedi ve yakamdan tuttu bana kafa attı. Tokamı kırıp, saçımı yoldu. Hakaret ve tehditlerde bulundu. Ben yine de bu işin peşini bırakmayacağım. Bunların korktuğu bir şey var ki bize saldırıyorlar. Açıkça oğlunu biz öldürttük diyor. Kadir Şeker'i biz tuttuk der gibi itiraf ediyorlar.

Devletimiz bu işin peşini bırakmasın. Biz Ayşe Dırla'nın uyuşturucu satıcısı olduğunu hep söyledik. Figen Dırla denilen kadında oğlumun morgta çekilen fotoğrafını oğlum Remzi'ye attı. Sorduğumuzda 'Bana fotoğrafı çekip attılar ben de Remzi'ye attım' dedi. Fotoğrafı çekip atan bulunsun istiyoruz. Bu konuda devletimizden yardım bekliyoruz. Açıkça beni öldürmekle tehdit ediyorlar. Oğlumdan sonra benimde canıma göz diktiler. Kadına şiddete karşı hem kadın derneklerini hem de vatandaşları duyarlı olmaya davet ediyorum. Yardım istiyoruz."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Kadir Şeker'e komplo kurmuşlar! Kiralık katil... SON DAKİKA: KADİR ŞEKER'E KOMPLO KURMUŞLAR! KİRALIK KATİL...
Kadir Şeker davasında yeni gelişme! KADİR ŞEKER DAVASINDA YENİ GELİŞME!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA