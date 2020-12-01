Kadir Şeker'in kurtarmak istediği Ayşe Dırla uyuşturucuyla yakalanmıştı! İfadesi ortaya çıktı
Son dakika haberleri... Konya'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldüren Kadir Şeker'in kurtarmak istediği Ayşe Dırla'nın, bulunduğu araçta 900 gram eroin ele geçirilmesine ilişkin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Dırla, "Murat Hanlı uyuşturucu bağımlısı. Uyuşturucuyu bırakması için daha önce defalarca uyarılarda bulundum. Eve getirdiği eroini aldığı yere geri götürmesi için ikna ettim. Eroini geri götürmek için araçla yola çıktığımız sırada polis ekipleri bizi durdurdu" dedi.
Kamuoyunda Kadir Şeker olayında öldürülen kişinin kız arkadaşı olarak bilinen Ayşe Dırla, uyuşturucuyla yakalanmasıyla ilgili polisteki ifadesinde, araçta yanında bulunan Murat Hanlı ile "1 ay önce imam nikahı kıyarak beraber yaşamaya başladığını" belirtti.
İfadesinde, kendisinin uyuşturucu kullanmadığını savunan Ayşe DIrla, "Murat Hanlı uyuşturucu bağımlısı. Kendisine uyuşturucuyu bırakması için daha önce defalarca uyarılarda bulundum. Eve getirdiği eroini aldığı yere geri götürmesi için ikna ettim. Murat Hanlı uyuşturucu maddeyi kullanmaktan vazgeçti. Eroini geri götürmek için araçla yola çıktığımız sırada polis ekipleri bizi durdurdu." ifadesini kullandı.
KADİR ŞEKER OLAYININ GEÇMİŞİ
İddiaya göre, üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker, 5 Şubat'ta merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine Ayşe Dırla isimli kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya giden genç, bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşmıştı.
Kadir Şeker'i bir süre kovalayan ve darbeden Özgür Duran, boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yere yığılmıştı. Göğsüne aldığı yara nedeniyle ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Duran hayatını kaybetmişti.
Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince sanık Şeker, "kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmıştı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 30 Kasım'da Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 900 gram eroin maddesi bulmuş, "Kadir Şeker olayı"nda maktulün kız arkadaşı olarak bilinen Ayşe Dırla ile yanındaki Murat Hanlı'yı gözaltına almıştı.
Adliyeye sevk edilen Ayşe Dırla ve Murat Hanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.