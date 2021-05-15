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İstanbul'da pitbull dehşeti! Kediyi parçalayarak öldürdü

'da, tasması ve ağızlığı takılmadan dolaştırılan  cinsi köpek, bir kedinin bacağını kopararak öldürdü. Yaşanan dehşet anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 15.05.2021 Güncelleme Tarihi: 15.05.2021
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İstanbul'da pitbull dehşeti! Kediyi parçalayarak öldürdü

Olay, 12 Mayıs Çarşamba günü saat 17.00 sıralarında Denizköşkler Mahallesi'nde yaşandı.

İddiaya göre, sahipleri tarafından tasmasız ve ağızlıksız şekilde dolaştırılan beslenmesi yasak olan pitbull cinsi köpek, sokak üzerinde bulunan bir kediye saldırdı.

Sahiplerinin kafasına vurarak engel olmaya çalışmasına rağmen kediyi yakalayan köpek, hayvanın bacağını kopardı.

Yaşanan dehşet dolu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


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