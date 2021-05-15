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Denizli'de sarampole devrilen motosikletin sürücüsü Musa Şen hayatını kaybetti

ilçesinde dün akşam saatlerinde 'nde şarampole devrilen motosikletin sürücüsü (25), yaşamını yitirdi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 15.05.2021
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Denizli'de sarampole devrilen motosikletin sürücüsü Musa Şen hayatını kaybetti

Bayram ziyareti için ailesini ziyarete gelen Musa Şen, motosikletiyle gezintiye çıktı. Mahalle çıkışına Şen'in kontrolünden çıkan motosiklet, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Şen'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Musa Şen'in cansız bedeni, jandarmanın olay yerindeki incelemenin ardından Sarayköy Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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