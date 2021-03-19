Manisa'da pitbull vahşeti! Polislere saldıran köpeğin sahibi tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde sahibi tarafından ağızlıksız ve tasmasız dolaştırılan pitbull cinsi bir köpek, 2 polis memuruna saldırdı. Dehşet anları kameraya yansırken, olayın ardından kaçan ve daha sonra yakalanan köpeğin sahibi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Giriş Tarihi: 19.03.2021 22:13 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 22:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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