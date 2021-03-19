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Manisa'da pitbull vahşeti! Polislere saldıran köpeğin sahibi tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde sahibi tarafından ağızlıksız ve tasmasız dolaştırılan pitbull cinsi bir köpek, 2 polis memuruna saldırdı. Dehşet anları kameraya yansırken, olayın ardından kaçan ve daha sonra yakalanan köpeğin sahibi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Giriş Tarihi: 19.03.2021 22:13 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 22:19
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Manisa'da pitbull vahşeti! Polislere saldıran köpeğin sahibi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre Kurtuluş Mahallesi Koşuyolu Caddesi üzerinde tasmasız ve ağızlıksız dolaşan pitbull cinsi bir köpeğin çevredeki vatandaşlara saldırdığı ihbarı üzerine olay yerine polis sevk edildi.

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Manisa'da pitbull vahşeti! Polislere saldıran köpeğin sahibi tutuklandı

Önleyici Hizmetler ekibinde görevli polis memurları B.K. ile F.B., köpeği gezdiren M.E.'yi (25) uyararak köpeğin uzaklaştırılmasını istedi. Bunun üzerine iddiaya göre sahibi, köpeğe komut vererek polislere saldırtarak olay yerinden kaçtı.

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Manisa'da pitbull vahşeti! Polislere saldıran köpeğin sahibi tutuklandı

Pitbull cinsi köpeğin saldırması sonucu polis memurları B.K. ile F.B. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

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Manisa'da pitbull vahşeti! Polislere saldıran köpeğin sahibi tutuklandı

Polis memurları B.K., 30 gün, F.B. ise 2 gün rapor aldı. Olay yerinden kaçan ve bir süre sonra yakalanan M.E, Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Manisa'da pitbull vahşeti! Polislere saldıran köpeğin sahibi tutuklandı

Yine polis ekiplerce yakalanan pitbull cinsi köpek Salihli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde teslim edildi.