Bolu'da köylüleri etkiledi! Çok sayıda kişi hastaneye koştu

'KİMYASAL ATIK KARIŞTI' İDDİASI!

Köyde yaşayan onlarca kişide de mide bulantısı ve ateş şikayeti yaşandı. Köylüler durumu Bolu İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine köye gelen ekipler, köyün içme suyunun sağlandığı depolardan numune alarak test için Halk Sağlığı Laboratuvarı'na götürdü. Yetkililer, köyün içme suyunun kullanılmaması için uyarılarda bulundu. Köylüler ise suya kimyasal atıkların karıştığını iddia etti.