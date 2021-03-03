03 Mart 2021, Çarşamba
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Hatay’da sahipsiz pitbull sokak kedisini telef etti! Dehşet anları kameraya yansıdı

'da sahipsiz sokakta esnafın baktığı kediyi telef etti. Esnafın kediyi kurtarmak için mücadele etse de yetersiz kaldı. Dehşet verici görüntüler anbean kameraya yansıdı. Esnaf Mehmet Tohma, “10- 15 dakika uğraştık ama köpeğin ağzından kediyi alamadık, kediyi yerde parçaladı.” dedi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 03.03.2021 Güncelleme Tarihi: 03.03.2021
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Hatay’da sahipsiz pitbull sokak kedisini telef etti! Dehşet anları kameraya yansıdı

Olay, merkez ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Yol üzerinde tasmasız gezen sahipsiz cinsi köpek, kaldırımda mahalle esnafının beslediği Necla isimli sokak kedisine saldırdı.

KEDİ TELEF OLDU

Çevredekiler sopa ve süpürgelerle kediyi, köpeğin dişlerinden kurtarmak istedi, ancak başarılı olamadı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, telef oldu.



"KEDİYİ PARÇALADI"

Köpeğin bir anda kaçmasına fırsat vermeden kediye saldırdığını ve onu öldürdüğünü söyleyen esnaf Mehmet Tohma, "Etrafta birkaç ağabeyi çağırıp yardım istedim, köpeği oradan uzaklaştırıp kediyi kurtarmak için, ama maalesef elimize sopa almamıza rağmen yaklaşınca bize saldırmaya başladı.

10- 15 dakika uğraştık ama köpeğin ağzından kediyi alamadık, kediyi yerde parçaladı.

Mahallemizin kedisiydi, adını Necla koymuştuk, her zaman bu cadde üzerinde yatardı. Bir yıldır bu cadde üzerindeki parfümcüde çalışıyorum ve bir yıldır tüm esnaf gibi ben de o kediye yemeğini suyunu veriyordum" dedi.

Böyle bir olaya şahit olduğu için üzüldüğünü söyleyen Tohma, bu ve buna benzer saldırgan hayvanların toplanmasını istediklerini dile getirdi.

Tohma, "Bu köpek, bir çocuğa da saldırabilirdi, kuduz da olabilirdi. O kedinin yerinde başka bir hayvan da olabilirdi.

O köpek, zarar veren bir hayvandı ve bugün bir kedinin canına kıydı" diye konuştu.

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