02 Nisan 2021, Cuma
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Pitbull 8 yaşındaki çocuğa saldırdı

'da başıboş gezen pitbull yoldan geçen bir kişiye saldırdı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 'de 8 yaşındaki çocuk sonucu yaralandı.

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 02.04.2021
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2 kentte pitbull dehşeti yaşandı.

Muğla Bodrum'da restoran çalışanları sokakta gezen pitbull cinsi köpeğe yemek verdi.

Tasması olan köpek, o sırada iş yerinin önünden geçen bir kişiye saldırdı.
Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Pıtbull, Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edilirken saldırıya uğruyan genç kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Kırıkkale'de ise başıboş gezen pitbull 8 yaşındaki Nimet Savaş'a saldırdı.

Çevredekilerin araya girmesiyle çocuğun bacağı köpeğin çenesinden kurtarıldı.

Yaralanan kız, hastanede tedavi altına alındı.

Aile, 10 bin 450 lira ceza verilen köpeğin sahibi hakkında şikayetçi oldu.
Köpeğe el konulurken olayla ilgili adli ve idari işlem başlatıldı.

5199 sayılı hayvan koruma kanunu yasaklarına göre pitbul cinsi köpeği gibi tehlike arz eden hayvanları üretmek; sahiplendirilmesini, ülkemize girişini, satışını yapmak ve hediye etmek yasak. Yasaklara karşı gelen kişilere 7 bin 802 lira ceza uygulanıyor.

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