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Yürekleri ısıtan anlar! Yolda ezan okununca birlikte iftar açtılar

'nin ilçesinde seyir halinde olan halk otobüsünün sürücüsü, iftar vakti yanında bulunan yemeğini otobüste bulunan yolcu ile paylaştı. O anlar yürekleri ısıttı.

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 26.04.2021 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021
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Yürekleri ısıtan anlar! Yolda ezan okununca birlikte iftar açtılar

'nin ilçesi halk otobüsü sürücüsü seyir halindeyken akşam ezanı okundu. O anda otobüste bir de yolcu vardı.

Korkmaz, oruç tutan vatandaştan mola vermek için izin istedi.

Vatandaşın sorun olmayacağını söylemesi üzerine Korkmaz halk otobüsünü yol kenarında durdurdu ve yemeğini yolcu ile paylaştı, O anlar kameraya yansıdı.

Yürekleri ısıtan anlar YÜREKLERİ ISITAN ANLAR

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