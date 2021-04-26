3 haftalık tam kapanma öncesi hava durumu bu hafta nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı! İstanbul Ankara İzmir'de hava nasıl olacak?

SICAKLIKLAR ARTIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Hava sıcaklıklarının; Salı ve Çarşamba günleri kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (2 ila 8 derece) artacağı, güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde diğer yerlerde civarında seyredeceği tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.