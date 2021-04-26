3 haftalık tam kapanma öncesi hava durumu bu hafta nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı! İstanbul Ankara İzmir'de hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada 3 haftalık tam kapanma öncesi hava durumunu ilişkin detaylar paylaşıldı. Peki 3 haftalık kısıtlama öncesi salı ve çarşamba günleri hava durumu nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir'de hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının salı ve çarşamba günleri 2 ila 8 derece artacağı belirtildi.
SICAKLIKLAR ARTIYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Hava sıcaklıklarının; Salı ve Çarşamba günleri kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (2 ila 8 derece) artacağı, güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde diğer yerlerde civarında seyredeceği tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.
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