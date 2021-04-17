17 Nisan 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika yaşam haberleri | Muğla'da orman yangını çıktı

Son dakika yaşam haberleri | Muğla'da orman yangını çıktı

'nın ilçesinde orman yangını çıktı. Çok sayıda yangın söndürme işçisiyle müdahale edilen yangını, kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor. Son dakika yaşam haberleri...

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 17.04.2021
ABONE OL
Son dakika yaşam haberleri | Muğla'da orman yangını çıktı

Göktepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere müdahale etmek için Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Yılanlı, Menteşe ve Milas ilçelerinden takviye ekip sevk edildi.

Çok sayıda yangın söndürme işçisiyle müdahale edilen yangını, kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

Datçada korkutan deprem! DATÇA'DA KORKUTAN DEPREM!
Muğla’da deprem! AFAD açıkladı... MUĞLA'DA DEPREM! AFAD AÇIKLADI...

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA