Muğla'da korkutan yangın! Ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale etti | İlk görüntüler

Son dakika haberleri... Muğla’nın Menteşe ve Kavaklıdere ilçelerinde ormanlık alanda çıkan yangınları söndürme çalışmaları ait ilk görünütler geldi.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Kavaklıdere ve Menteşe ilçelerinde iki ayrı noktada orman yangın çıktı. Kavaklıdere ilçesi Sazaklı mevkiinde ve Menteşe ilçesi Göktepe Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınlara Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri anında müdahale etti. Her iki bölgede çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüdü. Aydın ve Denizli'den gelen takviye ekipler, 45 arazöz, 10 dozer, yaklaşık 150 işçi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait 5 arazöz ile yangına müdahale edilirken, her ilki bölgedeki yangında söndürme çalışmaları devam ediyor.