17 Nisan 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Muğla’nın Datça ilçesinde korkutan deprem | AFAD 2021 SON DAKİKA DEPREMLER...

Muğla’nın Datça ilçesinde korkutan deprem | AFAD 2021 SON DAKİKA DEPREMLER...

haberleri… AFAD verilerine göre; açıklarında ’nın ilçesinde hissedilen 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Saat 18:16’da oluşan depremin derinliği 5.30 KM olarak kayda geçti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.04.2021 Güncelleme Tarihi: 17.04.2021
ABONE OL
Muğla’nın Datça ilçesinde korkutan deprem | AFAD 2021 SON DAKİKA DEPREMLER...

AFAD verilerine göre; açıklarında 'nın ilçesinde hissedilen 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Saat 18:16'da oluşan depremin derinliği 5.30 KM olarak kayda geçti.

Deprem bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

2021 SON DEPREMLER

Mersin’de korkutan deprem! AFAD açıkladı MERSİN'DE KORKUTAN DEPREM! AFAD AÇIKLADI
Elazığ’da korkutan deprem ELAZIĞ'DA KORKUTAN DEPREM

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA