17 Nisan 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Muğla'da orman yangını çıktı! Arkasında PKK mı var?

Muğla'da orman yangını çıktı! Arkasında PKK mı var?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.04.2021 23:21
Güncelleme:17.04.2021 23:25
Muğla'nın Menteşe ve Kavaklıdere ilçesinde, ormanlık alanlarda yangın çıktı. İki nokta da rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere ekiplerin müdahalesi sürüyor. Öte yandan son dönemlerdeki orman yangınlarında terör örgütü PKK'nın ön plana çıkması şüpheleri o yöne çevirdi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor.

Göktepe ve Çamoluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere müdahale etmek için Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yanı sına, Aydın ve Denizli'den takviye ekipler geldi.

Yangına, 45 arazöz, 5 itfaiye ve 150 orman işçisiyle müdahale ediliyor. Çevredeki vatandaşlar da su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Yangın bölgesine gelen Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, AA muhabirine, ekiplerin, yangını kontrol altına almak için yoğun şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Yangının hala kontrol altına alınamadığını belirten Gümüş, "Yangın devam ediyor, ancak yerleşim yerlerini şu an için tehdit etmiyor." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Muğla'da orman yangını
Muğla'da orman yangını
Turgut Özal zehirlenerek öldürüldü Yıllar sonra flaş açıklamalar
"Turgut Özal zehirlenerek öldürüldü" Yıllar sonra flaş açıklamalar
Türkiye'de ilk! VLP temelli Kovid-19 aşısının ilk dozu uygulandı
Türkiye'de ilk! VLP temelli Kovid-19 aşısının ilk dozu uygulandı
Asırlık çınarın Başkan Erdoğan sevgisi
Asırlık çınarın Başkan Erdoğan sevgisi
Yunanistan göçmenleri yakmaya kalkıştı!
Yunanistan göçmenleri yakmaya kalkıştı!
Koronavirüse karşı aşı ve ilaç geliştirildi!
Koronavirüse karşı aşı ve ilaç geliştirildi!
Kanal İstanbul'un inşaatı ne zaman başlayacak?
Kanal İstanbul'un inşaatı ne zaman başlayacak?
Örgütlü yalan korosu! 128 milyar dolar çarpıtmasının perde arkası
Örgütlü yalan korosu! 128 milyar dolar çarpıtmasının perde arkası
CHP'li İlhan Kesici partisinin yalanını gözler önüne serdi!
CHP'li İlhan Kesici partisinin yalanını gözler önüne serdi!
Başkan Erdoğan Kur'an-ı Kerim okudu
Başkan Erdoğan Kur'an-ı Kerim okudu
Başkan Erdoğan anıt mezara! Özal'ın vefatının 28. yılı
Başkan Erdoğan anıt mezara! Özal'ın vefatının 28. yılı
Darbe imalı bildiri soruşturması!
Darbe imalı bildiri soruşturması!
Daha Fazla Video Göster