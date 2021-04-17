Son dakika: Datça'da 4,8 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler
AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasında Datça açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı. Depremin saat 20.08'de yaşanan depremin derinliği 7.32 kilometre olarak ölçüldü. Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı da açıklama yaptı.
Saat 20.08'de meydana gelen depremin derinliğinin 7.32 kilometre olduğu da belirtildi.
OLUMSUZ BİR İHBAR YOK
İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı konuya ilişkin yaptığı paylaşımda "Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 20.08'de 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Valiliğimizden ve AFAD'dan alınan bilgilere göre olumsuz bir ihbarın ulaşmadığı öğrenilmiştir. İlgili birimlerimizin tarama çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun Muğla." ifadelerini kullandı.
Yaşanan deprem sonrası bölgedeki vatandaşlar panik yaşarken, depremin farklı bölgelerde de hissedildiği ifade edildi.
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