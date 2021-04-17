Son dakika: Datça'da 4,8 büyüklüğünde deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

OLUMSUZ BİR İHBAR YOK

İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı konuya ilişkin yaptığı paylaşımda "Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 20.08'de 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Valiliğimizden ve AFAD'dan alınan bilgilere göre olumsuz bir ihbarın ulaşmadığı öğrenilmiştir. İlgili birimlerimizin tarama çalışmaları devam etmektedir. Geçmiş olsun Muğla." ifadelerini kullandı.