17 Nisan 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Van'da kahraman köpek Rexo 103 kilo eroin buldu

Van'da kahraman köpek Rexo 103 kilo eroin buldu

Son dakika haberleri... 'da, polisin takibi sonucu durdurulan araçta 'Rexo' ile yapılan aramada 102 kilo 690 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.04.2021
ABONE OL
Van'da kahraman köpek Rexo 103 kilo eroin buldu

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Düzce Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları ortak çalışma sonucu Tuşba ilçesinde takibe aldıkları bir araçta arama yaptı. Araçta, narkotik köpeği 'Rexo' ile yapılan detaylı aramada 102 kilo 690 gram eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA