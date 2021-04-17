Van'da kahraman köpek Rexo 103 kilo eroin buldu

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Düzce Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları ortak çalışma sonucu Tuşba ilçesinde takibe aldıkları bir araçta arama yaptı. Araçta, narkotik köpeği 'Rexo' ile yapılan detaylı aramada 102 kilo 690 gram eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.

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