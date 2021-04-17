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İzmir'de orman yangını! 500 kestane ve meşe ağacı yandı

'in ilçesinde, şüpheli veya şüpheliler tarafından kestane bahçelerinde temizlik esnasında yakılan ateşten çıkan orman yangınında 3 dekar ormanlık alan içerisindeki yaklaşık 500 kestane ve meşe ağacı yandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.04.2021 Güncelleme Tarihi: 17.04.2021
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İzmir'de orman yangını! 500 kestane ve meşe ağacı yandı

Yangın, akşam saatlerinde Bademli Mahallesi Kervan Yaylası Harlak mevkiinde meydana geldi.

Şüpheli veya şüpheliler tarafından kestane bahçelerinde temizlik esnasında yakılan ateşten ağaçlara sıçradı.

İhbar üzerine adrese intikal eden 2 itfaiye aracı, 2 su tankeri ve 4 arazöz ile yangına müdahale edildi.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürülürken, 3 dekar ormanlık alanda çıkan yangın sonrası yaklaşık 500 kestane ve meşe ağacı yandı.

Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangına neden olan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için jandarma tarafından çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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