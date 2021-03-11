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İzmir'i sağanak vurdu! Tarihi iş hanı sular altında kaldı: Her yağmurda biz bu sorunu yaşıyoruz

'de sabah başlayan sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar yağmur sularıyla dolarken, Tarihi Çarşısı'ndaki bir iş hanını su bastı. Han içindeki bazı iş yerlerinde küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. Gelinlik satan Uygan "Kemeraltı'nda altyapı yetersizliği nedeniyle her yağmurda biz bu sorunu yaşıyoruz. Altyapının komple değişmesi gerek. Değişmez ise, bu sorun uzun yıllar devam edecek gibi görünüyor" dedi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 11.03.2021 Güncelleme Tarihi: 11.03.2021
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İzmir'i sağanak vurdu! Tarihi iş hanı sular altında kaldı: Her yağmurda biz bu sorunu yaşıyoruz

'de sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağmur, kent genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar yağmur sularıyla dolarken; , ve gibi merkezi semtlerdeki araç trafiğine sıkışıklıklar yaşandı.

Tarihi Çarşısı'ndaki bir iş hanını ise, yağmur suları nedeniyle su bastı. Han içindeki bazı iş yerlerinde küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Gelinlik satan Uygan, "Yağış sabah daha fazlaydı, şimdi biraz kesildi. Kemeraltı'nda altyapı yetersizliği nedeniyle her yağmurda biz bu sorunu yaşıyoruz.

Geçen yağmurda dükkana olduğu gibi su girmişti ve yaklaşık 100 gelinlik zarar görmüştü. Kemeraltının uzun yıllardır çilesi bu. Biraz şiddetli yağmur yağdı mı hemen su basıyor. Yetkililere seslendik ve sesimizi duyurmaya çalıştık. Çözüm bulmaya çalışıyorlar ama yeterli olmuyor. Altyapının komple değişmesi gerek. Değişmez ise, bu sorun uzun yıllar devam edecek gibi görünüyor" dedi.

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