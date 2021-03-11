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Denizli’de şehit olduğu sanılan dededen 4 milyonluk miras kaldı

ilçesinde yaşayan 6 kardeşe, 1'nci Dünya Savaşı'nda şehit düştüğünü sandıkları dedeleri Hüseyin Akar’dan 4 milyon lira değerinde muz seraları olan tarla miras kaldı. Dedeleri öldükten 97 yıl sonra devletin aldığı kamulaştırma kararıyla mirastan haberdar olan kardeşlerden , "Çok şaşırdık, dedemizin kabrine gidip ziyaret etmek istiyoruz" dedi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 11.03.2021 Güncelleme Tarihi: 11.03.2021
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Denizli’de şehit olduğu sanılan dededen 4 milyonluk miras kaldı

Geriçam Mahallesi'nde yaşayan Akar Ailesi, () 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nden aldıkları bir tebligatla hayatlarının sürprizini yaşadı. Çiftçilik yaparak geçimlerini sağlayan 6 kardeş, tebligatta mirasçısı oldukları 'in ilçesinde içinde muz seraları bulunan 4 dönümlük tarla için kamulaştırma kararının alındığını gördü. Böyle bir arazileri olduğundan habersiz kardeşler, işin peşine düşünce gerçeği öğrendi.

1'nci Dünya Savaşı'nda Suriye-Filistin Cephesi'nde savaşa katılarak şehit olduğu sanılan dedeleri Hüseyin Akar'ın gerçekte yaşamını yitirmediği ve Mersin'in Anamur ilçesine yerleştiği ortaya çıktı. 'taki köyüne dönmeyen, Anamur'da evlenip kendine bir hayat kuran dede Hüseyin Akar'ın burada çiftçilikle uğraştığı, mülk sahibi olduğu ve 1917 yılında Anamur'da hayatını kaybettiği belirlendi.

Ailenin Avukatı da nüfus ve tapu müdürlüğünde yaptırdığı bilirkişi incelemesi ile ailenin soybağını ortaya çıkarıp, 'ne açtığı dava ile Hüseyin Akar'ın tek mirasçısının 1987'de hayatını kaybeden oğlu olduğunu resmileştirdi.

Şehit olduğunu sandıkları dedelerinden beklemedikleri bir anda yaklaşık 4 milyon lira değerinde miras kalan Hüseyin Akar, , , , ve yaşamını yitiren 'ın çocukları, ortaklığın giderilmesi için Anamur Sulh Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı. Kardeşler davanın bir an önce sonuçlanmasını ve mirasa kavuşmayı bekliyor.

Nasuh Akar, sürpriz mirasa sevindiklerini belirterek, "Dedemizin 1'nci Dünya Savaşı'ndan geriye dönmemesi üzerinde şehit olduğı sanılmış. Askere alındığında bir tane bebeği varmış. Bize hep 'şehit oldu' diye anlatıldı. DSİ'den tebligat gelince gerçeği öğrendik.

Dedemizin Mersin' in Anamur ilçesinde arazisi olduğu ve bize miras kaldığı böylelikle ortaya çıktı. Gidip görmedik. Denize yakınmış ve üzerinde sera varmış. Değerinin '4 milyon lira' olduğu söyleniyor. Çok şaşırdık. Altı kardeşiz. Hepimiz sonradan gelen mirasa çok sevindik. Dedemizin kabrine gidip ziyaret etmek istiyoruz" dedi.

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