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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde ağaç vurgunu iddiası! Yolsuzluğu yakaladı işinden oldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.02.2021 13:07
Güncelleme:06.02.2021 13:14
İzmir Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk iddiasıyla gündemde. İddialara göre yapılmayan işleri yapılmış gibi gösterdiler, sahte belgelerle belediyeyi hortumladılar. Şikayet edilmesine rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi ise bu durum karşısında sessiz. Yolsuzluğu fark eden ve her yere başvuran işçi Basri Çetin ise işinden kovuldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin park bahçe düzenleme ve ağaç budama işlerini ihale ile alan firmada çalışan Basri Çetin çok konuşulacak iddialarda bulundu.

Çalıştığı firmada belediyeye verilen hizmet ile fatura edilen tutar arasındaki uçurum olması Çetin'in dikkatini çekti. tanık olduğu usulsüzlükleri, ve yolsuzlukları firma yetkilileri ile paylaşınca da işinden oldu.

Çetin, "3'üncü yılda firma yolsuzluğa başladı, 2 metrelik ağacı 20 metre gösterdiler, dikilmeyen ağaçları dikildi gibi gösterdiler. Ben bunu dile getirince ben işten kovdular. Ben belediyeye başvurdum dilekçe yazdım. Gelen cevap işlerin doğru yapıldığını ifade eder nitelikteydi..." dedi.

Basri Çetin, Büyükşehir Belediyesi'ne derdini anlatamayınca, durumu arz etmek üzere Ankara'daki CHP genel merkezini aradı, ancak konunun muhatabına bir türlü ulaşamadı.

Çetin, hem firma hem de büyükşehir belediyesi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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